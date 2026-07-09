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Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: “Îl aşteptăm cu braţele deschise”

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 19:39

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Lamine Yamal, mesaj ferm despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Mondial: Îl aşteptăm cu braţele deschise

Lamine Yamal, într-un meci al Spaniei de la Mondial/ Profimedia

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Lamine Yamal a oferit un inteviu în presa din Spania şi a oferit declaraţii despre transferul stelar pregătit de Barcelona, după Campionatul Mondial. Starul catalanilor a anunţat că-l aşteaptă cu braţele deschise pe Julian Alvarez, pe Camp Nou.

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Julian Alvarez este pe lista catalanilor, în această vară. Mijlocaşul Argentinei, calificat alături de naţionala sa în sferturile Mondialului, a anunţat public faptul că vrea să plece de la Atletico Madrid.

Lamine Yamal, mesaj ferm despre posibilul transfer al lui Julian Alvarez la Barcelona

Lamine Yamal a recunoscut că şi-ar dori să evolueze alături de Julian Alvarez la Barcelona. Atletico Madrid ia în calcul să-l vândă pe argentinian, catalanii fiind dispuşi să achite suma de 130 de milioane de euro în schimbul său.

“(N.r. Despre posibilul transfer al lui Julian Alvarez la Barcelona) Toţi ştiu că e un jucător de top, genul de jucător alături de care toţi vor să joace. Am mai spus-o, avem braţele deschise şi, dacă va veni, vom fi foarte fericiţi. Cred că se potriveşte stilului de la Barcelona. Nu ştiu în ce stadiu este situaţia transferului, dar sper să vină”, a declarat Lamine Yamal, conform mundodeportivo.com.

De asemenea, Lamine Yamal a oferit declaraţii şi despre Lionel Messi. Starul Spaniei s-a declarat impresionat de evoluţiile sud-americanului de la Mondial, care a reuşit să marcheze deja opt goluri. Yamal i-a lăudat şi pe Neymar şi Cristiano Ronaldo, care au fost eliminaţi însă de la turneul final.

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“(N.r. Despre Lionel Messi) E incredibil. Toţi ştiu cine e Messi, dar nimeni nu se aştepta la un asemenea nivel din partea lui. Mă bucur mult pentru el. Mă bucur şi pentru Neymar, chiar dacă nu mai e în turneu, şi pentru Cristiano. Au marcat copilăriile tuturor celor care joacă acum. Ce li se va întâmpla bun lor, va fi foarte bine şi pentru mine. Bineînţeles, dacă ajung în finală, vrea să o şi câştig”, a mai spus Yamal.

Lamine Yamal este calificat, alături de Spania, în sferturile Campionatului Mondial. Ibericii se vor duela cu Belgia pentru un loc în “careul de aşi”, meciul urmând să se dispute vineri, de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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