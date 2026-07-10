Bombă în Liga 1: Nicolae Stanciu a vorbit cu Gigi Becali și e gata să revină la FCSB! Ultimul impediment din calea mutării

FCSB ar putea să dea lovitura verii în mercato, iar Nicolae Stanciu, cel care evoluează în China în acest moment, la Dalian Yingbo, să revină în fotbalul românesc după mulți ani în care a evoluat în afara țării.

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Mijlocașul ofensiv rămâne un reper important pentru fotbalul autohton, asta chiar dacă nu mai este la prima tinerețe. Jucătorul crescut la Alba Iulia este un nume pe care granzii din Liga 1 îl au mereu pe listă.

Nicolae Stanciu, revenire de senzație la FCSB?

Nicolae Stanciu începea stagiunea trecută în tricoul celor de la Genoa, echipă patronată de Dan Șucu, iar asta a produs speculații intense cu privire la viitorul său. Cei de la Rapid nu s-au ferit să recunoască public că ar vrea să-l aducă pe internaționalul român din nou în Liga 1, mai ales după ce acesta nu a reușit să se impună în Serie A.

Totuși, în cele din urmă mijlocașul a ales, din nou, drum Chinei, acolo s-a simțit foarte bine și a avut prestații remarcabile, fiind chiar campion în trecut cu Wuhan Three Towns. Acum, însă, speculațiile cu privire la viitorul său încep să se intensifice din nou.

Se pare că Stanciu ar fi dispus să joace din nou în Liga 1, însă are o singură echipă cu care ar semna. Conform celor de la Digi Sport, jucătorul crescut la Alba Iulia vrea să fie din nou fotbalist la FCSB, asta și pentru că tatăl său este mare fan al grupării, iar din acest motiv nu ar putea semna cu o rivală.