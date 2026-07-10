Eddy Gnahore a ajuns la București și semnează cu FCSB! Mihai Stoica, detalii despre durata contractului

Eddy Gnahore a ajuns la București și va efectua vizita medicală la FCSB. Mihai Stoica a venit cu detalii de la negocierile cu mijlocașul francez.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gnahore a fost liber de contract după despărțirea de Dinamo. El a ales să „trădeze” echipa din Ștefan cel Mare și va semna cu rivala acesteia, FCSB.

Eddy Gnahore a ajuns la București și semnează cu FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că Eddy Gnahore va semna un contract valabil pe doi ani cu FCSB. Oficialul fostei campioane a explicat și că negocierile dintre cele două părți nu au fost dificile.

„Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Samy, de la La Louviere, și atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse. Adică eu credeam că deja a semnat Gnahore și, în loc să vină Samy, ne-am înțeles destul de rapid cu el.

Practic, dacă noi am fi fost convinși că Eddy Gnahore poate lua în calcul venirea la noi, era făcută de mai demult, dar și el putea avea și alte discuții.