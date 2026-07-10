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Eddy Gnahore a ajuns la București și semnează cu FCSB! Mihai Stoica, detalii despre durata contractului

Alex Ioniță Publicat: 10 iulie 2026, 21:30

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Eddy Gnahore a ajuns la București și semnează cu FCSB! Mihai Stoica, detalii despre durata contractului

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Eddy Gnahore a ajuns la București și va efectua vizita medicală la FCSB. Mihai Stoica a venit cu detalii de la negocierile cu mijlocașul francez.

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Gnahore a fost liber de contract după despărțirea de Dinamo. El a ales să „trădeze” echipa din Ștefan cel Mare și va semna cu rivala acesteia, FCSB.

Eddy Gnahore a ajuns la București și semnează cu FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că Eddy Gnahore va semna un contract valabil pe doi ani cu FCSB. Oficialul fostei campioane a explicat și că negocierile dintre cele două părți nu au fost dificile.

„Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Samy, de la La Louviere, și atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse. Adică eu credeam că deja a semnat Gnahore și, în loc să vină Samy, ne-am înțeles destul de rapid cu el.

Practic, dacă noi am fi fost convinși că Eddy Gnahore poate lua în calcul venirea la noi, era făcută de mai demult, dar și el putea avea și alte discuții.

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Nu am discutat despre capitolul Dinamo cu el. Nu cred că va avea o problemă. E un jucător străin, care a evoluat în Italia. Poate că la români se simte cumva, deși la Musi nu s-a simțit, deși a fost crescut de noi. Astea sunt lucruri mai complicate, dar la un jucător străin chiar nu are nicio treabă.

O să vedem de cât timp are nevoie pentru a juca. Va face vizita medicală, iar luni va face un test pentru a fi evaluat, să vedem cum este fizic. Avem mijlocași, nu mai căutăm”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

Marius Baciu nu e îngrijorat de plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB

Tehnicianul a vorbit despre Mihai Lixandru, mijlocaș care este ca și plecat de la echipă. Baciu spune că nu este îngrijorat de această nouă despărțire și anunță că urmează să sosească întăriri la formația roș-albastră.

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”Nu se destabilizează absolut nimic, asta e situația într-o echipă de fotbal. Unii vin, ații pleacă, ai nevoie de sânge proaspăt. Orice jucător care pleacă lasă loc pentru alții”, a spus Marius Baciu pentru sport.ro.

Lixandru este dorit de mai multe echipe printre care DC United, Anderlecht, Thun și Virtus Entella.

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