E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față

FCSB e aproape să se despartă de un nou jucător, asta după ce deja mai mulți fotbaliști au părăsit echipa bucureșteană în această vară. Formația condusă de Marius Baciu trece printr-un proces de reconstrucție în urma sezonului trecut în care a ratat calificarea în play-off.

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Fosta campioană a României l-a lăsat pe Darius Olaru să plece la Union SG în schimbul a 3 milioane de euro și acum e aproape să se despartă de un nou mijlocaș.

Marius Baciu nu e îngrijotar de plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB

Tehnicianul a vorbit despre Mihai Lixandru, mijlocaș care este ca și plecat de la echipă. Baciu spune că nu este îngrijorat de această nouă despărțire și anunță că urmează să sosească întăriri la formația roș-albastră.

”Nu se destabilizează absolut nimic, asta e situația într-o echipă de fotbal. Unii vin, ații pleacă, ai nevoie de sânge proaspăt. Orice jucător care pleacă lasă loc pentru alții”, a spus Marius Baciu pentru sport.ro.

Lixandru este dorit de mai multe echipe printre care DC United, Anderlecht, Thun și Virtus Entella.