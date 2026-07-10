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E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față

Mihai Alecu Publicat: 10 iulie 2026, 12:30

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E gata: o nouă plecare de la FCSB! Marius Baciu a dat cărțile pe față

Marius Baciu anunță o nouă plecare de la FCSB. Foto: Sport Pictures

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FCSB e aproape să se despartă de un nou jucător, asta după ce deja mai mulți fotbaliști au părăsit echipa bucureșteană în această vară. Formația condusă de Marius Baciu trece printr-un proces de reconstrucție în urma sezonului trecut în care a ratat calificarea în play-off.

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Fosta campioană a României l-a lăsat pe Darius Olaru să plece la Union SG în schimbul a 3 milioane de euro și acum e aproape să se despartă de un nou mijlocaș.

Marius Baciu nu e îngrijotar de plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB

Tehnicianul a vorbit despre Mihai Lixandru, mijlocaș care este ca și plecat de la echipă. Baciu spune că nu este îngrijorat de această nouă despărțire și anunță că urmează să sosească întăriri la formația roș-albastră.

”Nu se destabilizează absolut nimic, asta e situația într-o echipă de fotbal. Unii vin, ații pleacă, ai nevoie de sânge proaspăt. Orice jucător care pleacă lasă loc pentru alții”, a spus Marius Baciu pentru sport.ro.

Lixandru este dorit de mai multe echipe printre care DC United, Anderlecht, Thun și Virtus Entella.

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FCSB a adus un singur jucător până acum

Gigi Becali anunța în finalul anului trecut că e gata să investească sume importante în transferuri, dar până acum toate planurile pe care omul de afaceri și le-a făcut nu au avut finalitate. Denis Drăguș și Florinel Coman sunt aproape imposibil de adus, ambii fiind sub contract și cu salarii mari, iar alte variante încă sunt studiate de echipa bucureșteană.

Ronny Labonne este singurul jucător care a semnat cu trupa patronată de Gigi Becali, fiind adus pentru a-i face concurență lui Valentin Crețu în banda dreapta a apărării. Totuși, un nume nou a apărut pe lista echipei: Nicolae Stanciu.

Jucătorul român care evoluează în China ar fi dispus să revină în România și ar fi discutat deja cu patronul de la FCSB. Rămâne de văzut dacă mutarea se va perfecta și mijlocașul va evolua din nou la gruparea roș-albastră.

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