Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat mai multe goluri decât 45 de naționale la Campionatul Mondial! Statistică incredibilă

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au ajuns la cifre impresionante la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede, în exclusivitate, în Universul Antena. După golurile marcate în partida cu Maroc, cei doi au ajuns la mai multe goluri marcate decât alte 45 de naționale, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.
Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial după ce a trecut de Maroc, cu scorul de 2-0, în sferturile de finală. Partida a fost transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat mai mult decât 45 de naționale la Campionatul Mondial din 2026
După meciul cu Maroc, Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au ajuns la 13 goluri marcate la această ediție a Campionatului Mondial. Vedetele lui Didier Deschamps au marcat mai mult decât 45 de naționale prezente la acest turneu final, fiind depășiți doar de reprezentativele din Argentina și Franța.
Cum arată topul țărilor, după numărul de goluri marcate la Campionatul Mondial:
- Franța – 16 goluri
- Argentina – 14 goluri
- (Dembele și Mbappe) – 13 goluri
- Belgia – 13 goluri
- Norvegia – 12 goluri
- Germania, Statele Unite, Olanda și Anglia: 11 goluri
Pentru Franța urmează acum semifinala Campionatului Mondial din 2026, acolo unde se va duela cu câștigătoarea duelului dintre Spania și Belgia.
Didier Deschamps a vorbit despre accidentarea lui Kylian Mbappe după Franța – Maroc 2-0
Didier Deschamps a oferit prima reacție după Franța – Maroc 2-0, meci care a fost în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY. Selecționerul naționalei din Hexagon a vorbit și despre accidentarea lui Kylian Mbappe.
Superstarul de la Real Madrid a acuzat dureri în minutul 79 al întâlnirii de la Boston. El a fost înlocuit la scurt timp de Didier Deschamps.
După meci, Deschamps s-a declarat mulțumit de victoria obținută de Franța. De asemenea, a menționat și că Mbappe a acuzat o problemă la gleznă și a ales să îl scoată de pe teren, pentru a nu risca o accidentare gravă.
Până la final, Mbappe a fost surprins cu o pungă de gheață în zona afectată, însă la finalul partidei, superstarul s-a bucurat alături de colegii săi, semn că accidentarea nu este una gravă.
„Cred că trei semifinale consecutive reprezintă deja o performanță importantă, chiar dacă pare ceva firesc și logic. Am jucători foarte valoroși. Este un lucru bun.
A fost un meci complicat astăzi. Ratarea penalty-ului și ocaziile pe care nu le-am fructificat ne-au făcut viața mai grea. Kylian a reacționat foarte bine și a marcat. Suntem acolo unde ne doream să fim. Ne vom recupera bine și vom vedea mâine cine va fi adversarul nostru.
Kylian a avut o mică problemă la gleznă și a resimțit ceva dureri. Manu Koné a primit o lovitură la genunchi și a avut și crampe. În schimb, Warren Zaïre-Emery a revenit foarte, foarte bine, ceea ce este o veste excelentă. Toți trebuie să fie pregătiți, iar cei care nu joacă se antrenează alături de restul lotului.
Acesta este lucrul unic în sport și în fotbal: creezi emoții și le împărtășești cu ceilalți. Îmi imaginez că există multă pasiune în Franța, chiar dacă noi trăim în propria noastră bulă aici. Jucătorii au datoria de a face tot posibilul pentru a ajunge cât mai departe. Este o etapă importantă, însă suntem încă în semifinale”, a spus Didier Deschamps, la finalul meciului cu Maroc.
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