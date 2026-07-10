Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat mai multe goluri decât 45 de naționale la Campionatul Mondial! Statistică incredibilă

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au ajuns la cifre impresionante la Campionatul Mondial din 2026, turneu final care se vede, în exclusivitate, în Universul Antena. După golurile marcate în partida cu Maroc, cei doi au ajuns la mai multe goluri marcate decât alte 45 de naționale, la turneul final din Statele Unite, Canada și Mexic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Franța s-a calificat în semifinalele Campionatului Mondial după ce a trecut de Maroc, cu scorul de 2-0, în sferturile de finală. Partida a fost transmisă în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au marcat mai mult decât 45 de naționale la Campionatul Mondial din 2026

După meciul cu Maroc, Kylian Mbappe și Ousmane Dembele au ajuns la 13 goluri marcate la această ediție a Campionatului Mondial. Vedetele lui Didier Deschamps au marcat mai mult decât 45 de naționale prezente la acest turneu final, fiind depășiți doar de reprezentativele din Argentina și Franța.

Cum arată topul țărilor, după numărul de goluri marcate la Campionatul Mondial:

Franța – 16 goluri

Argentina – 14 goluri

(Dembele și Mbappe) – 13 goluri

Belgia – 13 goluri

Norvegia – 12 goluri

Germania, Statele Unite, Olanda și Anglia: 11 goluri

Pentru Franța urmează acum semifinala Campionatului Mondial din 2026, acolo unde se va duela cu câștigătoarea duelului dintre Spania și Belgia.