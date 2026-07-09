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De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!

Radu Constantin Publicat: 9 iulie 2026, 8:44

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De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
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Gabi Mureşan a murit. Veste tragică în lumea fotbalului din România. Fostul fotbalist s-a stins la 44 de ani. Care a fost cauza decesului?

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De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului

Potrivit punctul.ro, se pare că fostul mijlocaș s-ar fi înecat într-un lac situat între localitățile Saeș și Apols. Echipajele de intervenții au efectuat manevrele de resuscitare, dar Mureșan nu a mai putut fi salvat.

„Dragi oameni ai comunității,

Astăzi trăim cu toții o mare durere,

Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre.

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În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă.

Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire”, a transmis Primăria Apold.

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Anunţul făcut de ISU Mureş despre cauza decesului

“În cursul serii de miercuri, pompierii militari ai Detașamentului Sighișoara au fost solicitați să intervină pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac situat la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de intervenție, o autospecială de primă intervenție și comandă, o barcă pneumatică și un echipaj SMURD, iar ulterior a fost solicitat și sprijinul unui echipaj Salvamont Mureș.

Victima a fost extrasă din apă, iar salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Ulterior, aceasta a fost transportată de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș cu o ambulanță SMURD.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de echipele medicale, primarul Gabi Mureșan a pierdut lupta pentru viață”, se arată în comunicatul ISU Mureș, citat de punctul.ro.

Cine a fost Gabi Mureşan?

Gabi Mureșan a avut 9 prezenţe la naţionala României. A câștigat trei titluri, trei Cupe ale României și două Supercupe cu CFR Cluj. La CV-ul său se mai adaugă încă o Supercupă a României, cucerită cu ASA Târgu Mureș.

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