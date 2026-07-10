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Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Wimbledon! Novak Djokovic, răpus în trei seturi de liderul mondial

Andrei Nicolae Publicat: 10 iulie 2026, 20:43

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Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Wimbledon! Novak Djokovic, răpus în trei seturi de liderul mondial

Jannik Sinner, în semifinala de la Wimbledon / Getty Images

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Jannik Sinner s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în trei seturi într-un duel așteptat de toată lumea în penultimul act, scor 6-4, 6-4, 6-4. Italianul a trecut de Nole după două ore și 21 minute și și-a asigurat un duel cu Alexander Zverev pentru trofeul de la All England Club.

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Finala de la Wimbledon 2026 se va disputa între Alexander Zverev și Jannik Sinner, după ce liderul mondial a devenit al doilea jucător calificat în ultimul act. După ce “Sascha” a trecut de revelația Arthur Fery în minimum de seturi, scenariul s-a repetat și la marele meci dintre italian și Novak Djokovic.

Jannik Sinner, pentru al doilea an la rând în finala de la Wimbledon

Primul set a fost extrem de echilibrat, Sinner reușit să facă break-ul care a decis actul abia la scorul de 5-4 în favoarea sa. Până atunci, cvadruplul campion de Grand Slam-uri a mai avut doar două mingi de break.

În setul secund, situația s-a repetat, un singur game câștigat de Sinner pe serviciul adversarului său fiind decisiv în economia jocului. Momentul break-ului s-a produs la scorul de 3-3, la scurt timp după ce Djokovic a mai salvat două mingi.

În setul al treilea, Nole a cedat pe propriul serviciu mult mai devreme, chiar din primul game al actului final. Sinner a confirmat ulterior break-ul și nu i-a permis lui Djokovic decât o singură minge de rebreak, fără să fie însă convertită de sârb.

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Astfel, Sinner s-a calificat în ultimul act de la Wimbledon și va avea ocazia să își apere titlul cucerit anul trecut în fața lui Carlos Alcaraz. Italianul se va afla la a șaptea sa finală de GS și va lupta pentru al cincilea turneu de mare șlem din cariera sa.

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