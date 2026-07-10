Jannik Sinner s-a calificat în finala de la Wimbledon! Novak Djokovic, răpus în trei seturi de liderul mondial

Jannik Sinner s-a calificat în finala turneului de la Wimbledon, după ce l-a învins pe Novak Djokovic în trei seturi într-un duel așteptat de toată lumea în penultimul act, scor 6-4, 6-4, 6-4. Italianul a trecut de Nole după două ore și 21 minute și și-a asigurat un duel cu Alexander Zverev pentru trofeul de la All England Club.
Finala de la Wimbledon 2026 se va disputa între Alexander Zverev și Jannik Sinner, după ce liderul mondial a devenit al doilea jucător calificat în ultimul act. După ce “Sascha” a trecut de revelația Arthur Fery în minimum de seturi, scenariul s-a repetat și la marele meci dintre italian și Novak Djokovic.
Jannik Sinner, pentru al doilea an la rând în finala de la Wimbledon
Primul set a fost extrem de echilibrat, Sinner reușit să facă break-ul care a decis actul abia la scorul de 5-4 în favoarea sa. Până atunci, cvadruplul campion de Grand Slam-uri a mai avut doar două mingi de break.
În setul secund, situația s-a repetat, un singur game câștigat de Sinner pe serviciul adversarului său fiind decisiv în economia jocului. Momentul break-ului s-a produs la scorul de 3-3, la scurt timp după ce Djokovic a mai salvat două mingi.
În setul al treilea, Nole a cedat pe propriul serviciu mult mai devreme, chiar din primul game al actului final. Sinner a confirmat ulterior break-ul și nu i-a permis lui Djokovic decât o singură minge de rebreak, fără să fie însă convertită de sârb.
Spectacular. 👏
Jannik Sinner defeats Novak Djokovic 6-4, 6-4, 6-4 to reach back-to-back Wimbledon finals#Wimbledon pic.twitter.com/igecCWj8u6
— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2026
Astfel, Sinner s-a calificat în ultimul act de la Wimbledon și va avea ocazia să își apere titlul cucerit anul trecut în fața lui Carlos Alcaraz. Italianul se va afla la a șaptea sa finală de GS și va lupta pentru al cincilea turneu de mare șlem din cariera sa.
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