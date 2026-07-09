Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan

Universitatea Craiova și-a găsit un număr 10 veritabil. Natan, mijlocașul brazilian reprezentat de Gustavo și agenția SAMBAA, este fotbalistul pe care fostul decar al oltenilor încearcă să îl aducă în Bănie, anunţă 3minute.net.
Gustavo a devenit agent după ce s-a lăsat de fotbal. El colaborează cu agenția SAMBAA și se ocupă de mai mulți jucători. Acesta are deschidere către piața din țara sa natală, Brazilia, dar și în Italia, unde a evoluat mai multă vreme.
Gustavo le-a propus oltenilor să-l transfere pe Natan Aguiar Da Silva, un brazilian de doar 19 ani, care evoluează în ligile regionale din Brazilia, la formația Clube Laguna.
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