Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan

Universitatea Craiova și-a găsit un număr 10 veritabil. Natan, mijlocașul brazilian reprezentat de Gustavo și agenția SAMBAA, este fotbalistul pe care fostul decar al oltenilor încearcă să îl aducă în Bănie, anunţă 3minute.net.

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Gustavo a devenit agent după ce s-a lăsat de fotbal. El colaborează cu agenția SAMBAA și se ocupă de mai mulți jucători. Acesta are deschidere către piața din țara sa natală, Brazilia, dar și în Italia, unde a evoluat mai multă vreme.

Gustavo le-a propus oltenilor să-l transfere pe Natan Aguiar Da Silva, un brazilian de doar 19 ani, care evoluează în ligile regionale din Brazilia, la formația Clube Laguna.