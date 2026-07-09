A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii

Apar noi informaţii despre cum s-a petrecut tragedia care a dus la moartea lui Gabi Mureşan. Fostul fotbalist s-a stins la 44 de ani, după ce a făcut saună şi a intrat în lac.

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Ștefan Gadola, acţionar la CFR Cluj şi fost colaborator, a dat detalii despre ce s-a întâmplat. El dezvăluie că Gabi Mureşan s-ar fi stins în urma unui “şoc termic”.

“Am aflat vestea… Am fost foarte apropiat de el. Inclusiv anul ăsta a fost la mine, am mai lucrat împreună și după ce a plecat la primărie. Făcuse un parc fotovoltaic. A fost un om deosebit. Chiar anul acesta venise în lojă, cu Cadu, cu toată lumea. Este un caz șocant, nu pot să cred.

Familia l-a căutat și nu l-a găsit. L-a căutat pe camere și au văzut că a sărit în lac după saună. Făcuse o saună și probabil a vrut să se răcorească, avea el obiceiul ăsta. Se pare că a făcut un șoc termic, nu știu încă mai multe amănunte.

Atâta știu. Familia a alertat SMURD-ul și l-au găsit… Au încercat să-l resusciteze, a răspuns un pic, dar n-au mai reușit să-l aducă la viață.