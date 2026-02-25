Jurnal Antena Sport | Rayo e raiul lui - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Rayo e raiul lui
Încă un român este gata să-i calce pe urme lui Rațiu la Rayo Vallecano. Daniel Moldovan e puștiul care a făcut primii pași în fotbal la echipa la care cei mai mulți doar visează: Real și Atletico Madrid.
