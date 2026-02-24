Meme Stoica, atac la dinamovişti: "O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?" Ce mesaj are pentru Kopic - Antena Sport

Închide meniul
Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic

Radu Constantin Publicat: 24 februarie 2026, 11:41

Meme Stoica, atac la dinamovişti: O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Ce mesaj are pentru Kopic

Mihai Stoica / Sport Pictures

În social media au apărut mai multe cereri ale fanilor către conducerea clubului Dinamo să o “lase mai moale” cu FC Argeş, în runda 29, astfel încât FCSB să nu intre în play-off.

Meme Stoica a comentat cererea fanilor din Ştefan cel Mare. ”Am tot auzit că-s dinamoviști. Oamenii trebuie să joace pentru ei, nu joacă pentru Dinamo. Iar Dinamo trebuie să joace pentru Dinamo. Aia e problema. Ce o să facă Dinamo? O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off? Păi își pierde șansa la titlu. Nu mai vrea să ia titlu Dinamo, că parcă voia să ia titlu Dinamo? (…) Mi-e greu să cred că Dinamo nu va câștiga cu FC Argeș ”, a declarat managerul FCSB, pentru Fanatik.ro.

Meme Stoica a vorbit şi despre şansele pe care FCSB le mai are pentru a ajunge în play-off, considerând că echipa a ajuns în această situaţie în urma greşelilor făcute.

”Calculele sunt foarte simple. (…) Noi, la momentul ăsta, nu știu dacă merităm. Atâta timp cât pierzi 6 puncte cu FC Argeș, pierzi 4 puncte cu Sibiul, te bate Slobozia acasă, te bate Metaloglobus după ce conduci, te bate Botoșani după ce conduci, te bate CFR Cluj după ce conduci. Așa, să ne luăm de fleacuri că greșeli de arbitraj, că ratări, astea sunt fleacuri. Până la urmă, grosul acolo s-a pierdut”, a spus Meme pentru sursa menţionată anterior.

Mihai Stoica a avut şi un mesaj pentru Zeljko Kopic.

”Îi doresc multă baftă și două victorii până la finalul sezonului regulat. Din toată inima îi doresc! Să se scoată, că e păcat. După o perioadă atât de bună. Două victorii (n.r. cu FC Argeș și CFR Cluj) ar fi pansament”, a mai spus oficialul.

