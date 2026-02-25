Real Madrid - Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG - Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League - Antena Sport

Meciul dintre Real Madrid şi Benfica va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Miercuri seară vom afla ultimele echipe calificate în faza optimilor de finală UEFA Champions League.

Patru meciuri se vor disputa miercuri seară, primul urmând să înceapă la ora 19:45, atunci când va avea loc partida dintre Atalanta şi Borussia Dortmund.

Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00)

Real Madrid porneşte cu un avans de un gol înaintea returului cu Benfica, după ce partida de la Lisabona a fost marcată de scanadalul în care au fost implicaţi Vinicius şi Gianluca Prestianni. Argentinianul celor de la Benfica este suspendat provizoriu, după ce a fost acuzat de brazilian că l-a insultat rasial.

În ceea ce îl priveşte pe Jose Mourinho, “The Special One” nu va reveni pe Bernabeu. După ce a văzut cartonaşul roşu în tur, portughezul nu va merge pe stadion, urmând să urmărească partida din camera sa de hotel din Madrid, potrivit spaniolilor de la marca.com.