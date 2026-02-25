Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid - Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG - Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Campionilor | Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League

Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League

Publicat: 25 februarie 2026, 16:40

Comentarii
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG – Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League

Vinicius, în Benfica - Real Madrid / Profimedia

Meciul dintre Real Madrid şi Benfica va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Miercuri seară vom afla ultimele echipe calificate în faza optimilor de finală UEFA Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patru meciuri se vor disputa miercuri seară, primul urmând să înceapă la ora 19:45, atunci când va avea loc partida dintre Atalanta şi Borussia Dortmund.

Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00)

Real Madrid porneşte cu un avans de un gol înaintea returului cu Benfica, după ce partida de la Lisabona a fost marcată de scanadalul în care au fost implicaţi Vinicius şi Gianluca Prestianni. Argentinianul celor de la Benfica este suspendat provizoriu, după ce a fost acuzat de brazilian că l-a insultat rasial.

În ceea ce îl priveşte pe Jose Mourinho, “The Special One” nu va reveni pe Bernabeu. După ce a văzut cartonaşul roşu în tur, portughezul nu va merge pe stadion, urmând să urmărească partida din camera sa de hotel din Madrid, potrivit spaniolilor de la marca.com.

Reclamă
Reclamă

Istvan Kovacs va conduce meciul retur dintre PSG şi AS Monaco, după ce deţinătoarea trofeului UEFA Champions League a câştigat cu 3-2 meciul tur. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), potrivit frf.ro.

Aceasta va fi a şasea partidă arbitrată de Istvan Kovacs în acest sezon de UEFA Champions League, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).

Programul zilei de miercuri din UEFA Champions League

Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€Cu cât a fost vândută mașina de protocol a fostului președinte Klaus Iohannis. Licitația a pornit de la 1.000€
Reclamă

19:45

  • Atalanta – Borussia Dortmund (0-2 în tur)

22:00

  • Juventus – Galatasaray (2-5 în tur)
  • PSG – Monaco (3-2 în tur)
  • Real Madrid – Benfica (1-0 în tur)
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Observator
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
Fanatik.ro
Cum a ajuns Adrian Petre să fie vizat în scandalul pariurilor. Problemele în care a mai fost implicat fostul atacant de la FCSB
17:31
Pleacă Joyskim Dawa de la FCSB? Anunțul fulger venit din Belgia
17:20
Calendarul Formula 1 2026! Sezonul începe cu Marele Premiu al Australiei, LIVE în Universul Antena
17:10
O nouă reacție din partea LPF după declarația controversată a lui Gino Iorgulescu: “Nu există și nu pot exista”
16:57
Ar însemna dezastrul! Ce sancțiune riscă Manchester City pentru cele 115 acuzații de infracțiuni financiare
16:53
Cine este Gabi Matei, jucătorul vizat în dosarul blaturilor din Liga a 3-a? FCSB îl vedea o mare speranță
16:19
Dani Coman îl face praf pe Gino Iorgulescu, după declarațiile liderului LPF: „Poate își face tricou cu FCSB și-l bagă Gigi”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe 3 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 4 Anunţul lui Giuseppe Marotta despre plecarea lui Cristi Chivu şi venirea lui Simeone 5 Gino Iorgulescu, declaraţie surprinzătoare: “Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut” 6 Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe