Real Madrid - Benfica LIVE SCORE (22:00). Istvan Kovacs va conduce PSG - Monaco. Programul zilei din UEFA Champions League - Antena Sport

Meciul dintre Real Madrid şi Benfica va începe la ora 22:00 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro şi în aplicaţia Antena Sport. Miercuri seară vom afla ultimele echipe calificate în faza optimilor de finală UEFA Champions League.
Patru meciuri se vor disputa miercuri seară, primul urmând să înceapă la ora 19:45, atunci când va avea loc partida dintre Atalanta şi Borussia Dortmund.
Real Madrid – Benfica LIVE SCORE (22:00)
Real Madrid porneşte cu un avans de un gol înaintea returului cu Benfica, după ce partida de la Lisabona a fost marcată de scanadalul în care au fost implicaţi Vinicius şi Gianluca Prestianni. Argentinianul celor de la Benfica este suspendat provizoriu, după ce a fost acuzat de brazilian că l-a insultat rasial.
În ceea ce îl priveşte pe Jose Mourinho, “The Special One” nu va reveni pe Bernabeu. După ce a văzut cartonaşul roşu în tur, portughezul nu va merge pe stadion, urmând să urmărească partida din camera sa de hotel din Madrid, potrivit spaniolilor de la marca.com.
Istvan Kovacs va conduce meciul retur dintre PSG şi AS Monaco, după ce deţinătoarea trofeului UEFA Champions League a câştigat cu 3-2 meciul tur. Arbitrul român va fi ajutat la cele două tuşe de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, urmând ca al patrulea oficial să fie fratele său, Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Paulus van Boekel (Țările de Jos) și Marco Di Bello (Italia), potrivit frf.ro.
Aceasta va fi a şasea partidă arbitrată de Istvan Kovacs în acest sezon de UEFA Champions League, după Olympiacos – Pafos 0-0 (17 septembrie 2025), Villarreal – Juventus 2-2 (1 octombrie), Liverpool – Real Madrid 1-0 (4 noiembrie 2025), Galatasaray – Atletico Madrid 1-1 (21 ianuarie 2026) și Dortmund – Inter 0-2 (28 ianuarie 2026).
Programul zilei de miercuri din UEFA Champions League
19:45
- Atalanta – Borussia Dortmund (0-2 în tur)
22:00
- Juventus – Galatasaray (2-5 în tur)
- PSG – Monaco (3-2 în tur)
- Real Madrid – Benfica (1-0 în tur)
