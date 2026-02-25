Atenție, FCSB! Sold-out în timp record la meciul care poate trimite campioana României în play-out - Antena Sport

FCSB mai are nevoie de două victorii pentru a avea șanse să încheie sezonul regular pe un loc de play-off, însă echipa antrenată de Elias Charalambous depinde și de celelalte rezultate ale contracandidatelor.

Gruparea roș-albastră va juca în penultima etapă la Arad, contra celor de la UTA, iar fanii sunt gata să producă un adevărat infern pentru campioana ultimelor două ediții de Liga 1.

Sold-out la UTA – FCSB. În cât timp s-au vândut biletele

UTA mai are șanse matematice să se califice în play-off, motiv pentru care meciul de duminică este unul și mai complicat pentru echipa antrenată de Elias Charalambous.

FCSB are nevoie de adevărate minune pentru a prinde un loc în primele șase, iar atmosfera la Arad va fi una ostilă pentru campioana României.

Potrivit celor de la sportarad.ro, cele aproximativ 10.000 de bilete puse în vânzare miercuri la ora 15 au fost epuizate aproape de ora 18. Va fi primul joc la care UTA va juca cu casa închisă în actualul sezon.