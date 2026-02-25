Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Liga Campionilor | Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor

Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor

Daniel Işvanca Publicat: 25 februarie 2026, 20:50

Vinicius în partida de la Lisabona / Profimedia

Vinicius Junior a devenit inamicul numărul 1 al suporterilor de la Benfica Lisabona, după ce a marcat în partida tur și a fost în prim-plan, după ce a intrat în conflict cu unul dintre jucătorii lusitanilor.

Fanii echipei antrenate de Jose Mourinho care au făcut deplasarea la Madrid pentru jocul retur și-au arătat încă o dată ura față de starul brazilian.

Vinicius, jignit de un suporteri al Benficăi chiar pe ”Bernabeu”

Ura suporterilor față de Vinicius Junior a căpătat proporții exagerate, după ce brazilianul a fost motiv de scandal pe Estadio da Luz, acolo unde Real Madrid s-a impus prin golul său.

Un fan al portughezilor care a făcut deplasarea la Madrid pentru a-și susține favoriții la partida retur a avut un gest reprobabil într-o vizită făcută la ”Bernabeu”, chiar în locul unde sunt prezentate trofeele „los blancos”.

La un panou unde sunt afișați jucătorii Realului înaintea unui meci, acesta a făcut poză cu niște banane, puse sugestiv în dreptul lui Vini Junior.

