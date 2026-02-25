Suporterii Benficăi își continuă războiul cu Vinicius! Gestul incredibil făcut de un fan al lusitanilor în camera trofeelor - Antena Sport

Vinicius Junior a devenit inamicul numărul 1 al suporterilor de la Benfica Lisabona, după ce a marcat în partida tur și a fost în prim-plan, după ce a intrat în conflict cu unul dintre jucătorii lusitanilor.
Fanii echipei antrenate de Jose Mourinho care au făcut deplasarea la Madrid pentru jocul retur și-au arătat încă o dată ura față de starul brazilian.
Vinicius, jignit de un suporteri al Benficăi chiar pe ”Bernabeu”
Ura suporterilor față de Vinicius Junior a căpătat proporții exagerate, după ce brazilianul a fost motiv de scandal pe Estadio da Luz, acolo unde Real Madrid s-a impus prin golul său.
Un fan al portughezilor care a făcut deplasarea la Madrid pentru a-și susține favoriții la partida retur a avut un gest reprobabil într-o vizită făcută la ”Bernabeu”, chiar în locul unde sunt prezentate trofeele „los blancos”.
La un panou unde sunt afișați jucătorii Realului înaintea unui meci, acesta a făcut poză cu niște banane, puse sugestiv în dreptul lui Vini Junior.
🚨 A Benfica fan taking a tour of the Santiago Bernabéu trophy room was seen holding bananas in-front of Real Madrid team photo. @euleodias
DISGUSTING. 🤮 pic.twitter.com/yGo4kvlgKA
— Madrid Zone (@theMadridZone) February 25, 2026
