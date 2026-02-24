Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază - Antena Sport

Marius Ştefănescu (27 de ani) ar putea reveni în Liga 1 după ce şi-a reziliat contractul cu Konyaspor. Fostul fotbalist al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 cu formaţia turcă, dar nu a mai continuat la Konyaspor.

Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în prima ligă turcă, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris însă o dată pentru Konyaspor în Cupa Turciei.

Marius Ştefănescu ar putea ajunge la Farul

Potrivit iamsport.ro, Marius Ştefănescu se află în negocieri cu Farul după ce s-a despărţit de Konyaspor. Chiar dacă a evoluat pentru două echipe în acest sezon, el a primit acceptul de a juca şi pentru un al treilea club. Jurnalistul Emanuel Roşu, care a dezvăluit că Ştefănescu şi-a reziliat contractul cu formaţia turcă, explica faptul că mijlocaşul poate evolua şi la un al treilea club fiindcă ruptura de Konyaspor s-a produs dintr-o cauză justă.

Marius Ştefănescu este cotat la 800.000 de euro de către transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1.7 milioane de euro, atinsă chiar atunci când FCSB l-a transferat de la Sepsi.

Marius Ştefănescu a evoluat în 2 meciuri şi pentru naţionala României. Cel mai bun sezon al lui a fost în 2023-2024, atunci când juca la Sepsi. A marcat atunci 14 goluri şi a dat 5 assist-uri în cele 36 de meciuri jucate în Liga 1. În trecut Dinamo a fost interesată de Ştefănescu, în condiţiile în care mijlocaşul era “pe făraş” la FCSB. A ales însă formaţia turcă în detrimentul lui Dinamo.