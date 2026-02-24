Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază

Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază

Bogdan Stănescu Publicat: 24 februarie 2026, 19:44

Comentarii
Marius Ştefănescu, aproape de revenirea în Liga 1 după ce a rămas fără echipă! Formaţia cu care negociază

Marius Ştefănescu, după un gol marcat pentru FCSB / Profimedia Images

Marius Ştefănescu (27 de ani) ar putea reveni în Liga 1 după ce şi-a reziliat contractul cu Konyaspor. Fostul fotbalist al FCSB-ului mai avea contract până în vara lui 2028 cu formaţia turcă, dar nu a mai continuat la Konyaspor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ştefănescu a evoluat în numai 8 partide în prima ligă turcă, nereuşind niciun gol şi niciun assist. A înscris însă o dată pentru Konyaspor în Cupa Turciei.

Marius Ştefănescu ar putea ajunge la Farul

Potrivit iamsport.ro, Marius Ştefănescu se află în negocieri cu Farul după ce s-a despărţit de Konyaspor. Chiar dacă a evoluat pentru două echipe în acest sezon, el a primit acceptul de a juca şi pentru un al treilea club. Jurnalistul Emanuel Roşu, care a dezvăluit că Ştefănescu şi-a reziliat contractul cu formaţia turcă, explica faptul că mijlocaşul poate evolua şi la un al treilea club fiindcă ruptura de Konyaspor s-a produs dintr-o cauză justă.

Marius Ştefănescu este cotat la 800.000 de euro de către transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a lui a fost de 1.7 milioane de euro, atinsă chiar atunci când FCSB l-a transferat de la Sepsi.

Marius Ştefănescu a evoluat în 2 meciuri şi pentru naţionala României. Cel mai bun sezon al lui a fost în 2023-2024, atunci când juca la Sepsi. A marcat atunci 14 goluri şi a dat 5 assist-uri în cele 36 de meciuri jucate în Liga 1. În trecut Dinamo a fost interesată de Ştefănescu, în condiţiile în care mijlocaşul era “pe făraş” la FCSB. A ales însă formaţia turcă în detrimentul lui Dinamo.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Observator
Experiment Observator: Capitala, sub asediul gropilor. Care sunt cele mai periculoase zone pentru şoferi
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
Fanatik.ro
Ion Duvac, psihologul acuzat de hărțuire, se prezenta drept ofițer SIE! Ce recomandare le-a făcut președintelui Nicușor Dan și premierului într-un podcast: „Dacă nu, se prăbușesc”
21:35
Atletico Madrid – Club Brugge 4-1, în Liga Campionilor. Echipele de start la Inter – Bodo/Glimt (22:00)
21:17
Surpriza lui Cristi Chivu din primul 11 al lui Inter în returul cu Bodo/Glimt. Fotbalistul trimis titular
21:09
VideoJurnal Antena Sport | Dansul contemporan a cucerit scena de la opera din Bucureşti
21:00
VideoJurnal Antena Sport | Adi Petre a dat iama în mâncare după eliminarea de la Survivor
20:55
VideoJurnal Antena Sport | FCSB poate şti de la meciul cu UTA dacă mai are sau nu şanse la play-off
20:27
Jucătorul pe care Inter vrea să îl aducă înapoi în vară, amintire alături de Chivu: “Încuraja asta la mine”
Vezi toate știrile
1 Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial 2 Meme Stoica, atac la dinamovişti: “O să se predea ca să nu intrăm noi în play-off?” Ce mesaj are pentru Kopic 3 “E idiot?” Gigi Becali a răbufnit după FCSB – Metaloglobus 4-1: “E război” 4 Gigi Becali a dat verdictul după debutul lui Ofri Arad! Ce jucător a fost remarcat de patronul FCSB 5 Fost campion al României, replică sexistă la Iuliana Demetrescu: “Înapoi în bucătărie” 6 Darius Olaru a plecat cu duba de la stadion, nu cu autocarul echipei! Care este motivul
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Cum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculeleCum mai poate prinde FCSB play-off-ul, după ce FC Argeș a învins-o pe Farul. Toate calculele
Scenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ulScenariul dezastruos pentru FCSB prinde contur! 3 condiţii pentru ca Gigi Becali să rateze play-off-ul