Jurnal Antena Sport | Ține pumnul sus pentru România - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Ține pumnul sus pentru România

România are viitor de aur la box. Andrei Cașu, un puști din Călărași, se antrenează din greu pentru marele vis, un aur olimpic pentru România la box.

Ultimele video adaugate

23:47
Marius Șumudică nu renunță! Declarația acestuia după eșecul cu Al-Ittihad
23:36
Negocieri avansate pentru o plecare de la Rapid. Oficialii giuleștenilor au confirmat, după victoria cu UTA
23:03
Adrian Mihalcea, mesaj ferm despre șansele la play-off, după UTA – Rapid 1-2: „La noi totul e calculat”
22:56
Joao Lameira pleacă de la Oțelul! Unde ajunge fotbalistul dorit de FCSB și Rapid. Cât a costat transferul
22:44
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid, după victoria cu UTA: „A făcut vizita medicală, va semna”
22:43
Costel Gâlcă, încântat după victoria cu UTA. Cum a descris evoluția lui Olimpiu Moruțan
