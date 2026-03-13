Thomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB

Preparatorul fizic Thomas Neubert (45 de ani) a susţinut că doar în două cazuri ar fi lipsit de la antrenamente pentru a merge la clinica sa medicală, iar acele antrenamente ar fi fost de refacere.

Neubert a contrazis afirmaţiile lui Gigi Becali, care l-ar fi acuzat de comportament neprofesionist. Totodată, preparatorul fizic a subliniat că a plecat de la FCSB fiindcă noul antrenor, Mirel Rădoi (44 de ani), a venit cu staff-ul lui.

Thomas Neubert l-a contrazis pe Gigi Becali: “Nu e adevărat că nu am fost la antrenamente”

“(n.r: Cum eşti după despărţirea de FCSB?) Sunt foarte bine, mersi.

(n.r: De ce ai plecat de la FCSB?) Eu clarific acum nişte situaţii. Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal. A venit Mirel, am vorbit puţin cu el, le urez multă baftă şi succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui şi asta e normal şi am plecat.

(n.r: Legat de declaraţiile patronului) Ăsta e al doilea lucru pe care îl clarific. Gigi a zis că a fost o situaţie în care m-am comportat neprofesionist, că nu am fost la antrenamente. Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament, şi atunci a fost antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo.