Danny Armstrong a intrat “la rupere”, dar Istvan Kovacs l-a iertat de eliminare, în Rapid – Dinamo

Danny Armstrong a avut o intrare extrem de dură în prima jumătate de oră a derby-ului Rapid – Dinamo, asupra lui Vulturar, dar a scăpat de eliminare, după ce Istan Kovacs i-a arătat doar cartonaşul galben.
În minutul 26, când scorul era 1-0 pentru Dinamo, scoţianul cotat la 900.000 de euro a intrat cu talpa pe piciorul adversarului, care a avut noroc că a scăpat de o accidentare grea.
Danny Armstrong a intrat “la rupere” la Vulturar
Faza a fost analizată la VAR timp de mai multe zeci de secunde, timp în care giuleştenii au protestat. Fără ca Istvan Kovacs să fie chemat să vadă faza, arbitrii din cabină au luat decizia că galbenul e sentinţa corectă.
Totuşi, cel mai bun arbitru român l-a chemat pe scoţianul de 28 de ani, pe care l-a avertizat că a scăpat uşor şi că la un eventual fault mai tare va fi eliminat.
