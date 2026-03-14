Rapid – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby „de foc” în Giulești. Echipele probabile

Rapid – Dinamo, duelul din prima etapă de play-off, va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:00. Se anunță un derby „de foc” pe stadionul din Giulești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid poate profita de înfrângerea Universității Craiova, scor 0-1, cu FC Argeș, și poate urca pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes cu Dinamo.

Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte. Dinamo ocupa locul cinci după înjumătățirea punctelor, fiind la două puncte distanță de rivalii giuleșteni.

Rapid a câștigat ambele dueluri disputate cu Dinamo în acest sezon. În tur, în deplasare, giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar returul a fost câștigat cu 2-1.

Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.