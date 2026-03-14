Rapid – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby „de foc” în Giulești. Echipele probabile

Publicat: 14 martie 2026, 11:14

Cătălin Cîrjan și Olimpiu Moruțan, în Rapid - Dinamo/ Sport Pictures

Rapid – Dinamo, duelul din prima etapă de play-off, va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:00. Se anunță un derby „de foc” pe stadionul din Giulești.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid poate profita de înfrângerea Universității Craiova, scor 0-1, cu FC Argeș, și poate urca pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes cu Dinamo.

Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte. Dinamo ocupa locul cinci după înjumătățirea punctelor, fiind la două puncte distanță de rivalii giuleșteni.

Rapid a câștigat ambele dueluri disputate cu Dinamo în acest sezon. În tur, în deplasare, giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar returul a fost câștigat cu 2-1.

Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.

Reclamă
Reclamă

Rapid este neînvinsă în fața lui Dinamo de 11 meciuri. Giuleștenii au câștigat ultimele trei meciuri, precedentele două terminându-se la egalitate, scor 1-1, respectiv 0-0.

Echipele probabile:

Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Briciu, Iliev – Manea, Ciobotariu, Talisson, Christensen, Koljic, Hromada, G. Gheorghe, Hazrollaj, Kramer
Absenți: Burmaz, Sălceanu (accidentați)
Antrenor: Costel Gâlcă

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Musi
Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Ikoko, Mazilu, Milanov, Tarbă, Toader, Țicu, N’Giuwu
Absenți: Mărginean, Boateng (incerți, o decizie privindu-i pe cei doi se va lua în ziua meciului), Karamoko, Bordușanu (accidentați), Pușcaș (nepregătit)
Antrenor: Zeljko Kopic

A lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantăA lucrat în Spania, iar acum a dat lovitura în ţară. Afacerea cu care Iulian atrage clienți pe bandă rulantă
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Observator
Pericolul ascuns sub nisip pe plajele din Năvodari, descoperit înainte de sezon. Controale extinse pe litoral
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”
Fanatik.ro
Cum a reacţionat Mihai Rotaru după Universitatea Craiova – FC Argeş 0-1: „Era supărat! Am vorbit acum cu el”
12:00

Florin Tănase, întâlnire decisivă cu Gigi Becali privind viitorul lui la FCSB. Decizia luată de patronul campioanei
11:59

Ilie Stan a semnat! Unde a ajuns fostul antrenor al FCSB-ului, care l-a înfruntat pe Gigi Becali
11:49

Inter – Atalanta, LIVE SCORE (16:00). Duel tare pentru echipa lui Cristi Chivu. Echipele probabile
11:26

Gigi Neţoiu susţine că a investit mai mulţi bani în fotbal decât Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “50 de milioane”
11:23

Mihai Rotaru, reacție surpriză după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș: „Am vorbit cu el și…”
10:55

George Russell a arătat înspre Lewis Hamilton după ce a obţinut in extremis locul 2 în calificările din China!
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 3 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 4 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 5 VIDEOKimi Antonelli, pole-position în MP al Chinei. „Dublă” Mercedes în calificări 6 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”