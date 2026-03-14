Rapid – Dinamo LIVE TEXT (21:00). Derby „de foc” în Giulești. Echipele probabile

Rapid – Dinamo, duelul din prima etapă de play-off, va fi în format live text pe as.ro, de la ora 21:00. Se anunță un derby „de foc” pe stadionul din Giulești.
Rapid poate profita de înfrângerea Universității Craiova, scor 0-1, cu FC Argeș, și poate urca pe primul loc în Liga 1, în cazul unui succes cu Dinamo.
Rapid – Dinamo LIVE TEXT (21:00)
Rapid a intrat în play-off de pe locul secund, cu 28 de puncte. Dinamo ocupa locul cinci după înjumătățirea punctelor, fiind la două puncte distanță de rivalii giuleșteni.
Rapid a câștigat ambele dueluri disputate cu Dinamo în acest sezon. În tur, în deplasare, giuleștenii s-au impus cu 2-0, iar returul a fost câștigat cu 2-1.
Dinamo nu a mai câștigat în Giulești de 11 ani și jumătate. Concret, „câinii” se impuneau ultima dată pe terenul celor de la Rapid în septembrie 2014, scor 3-0, golurile fiind marcate de Andrei Cordoș, Marius Alexe și Ștefan Bărboianu. În acel meci, dinamoviștii au evoluat în inferioritate numerică încă din minutul 6, după eliminarea lui Ionuț Nedelcearu.
Rapid este neînvinsă în fața lui Dinamo de 11 meciuri. Giuleștenii au câștigat ultimele trei meciuri, precedentele două terminându-se la egalitate, scor 1-1, respectiv 0-0.
Echipele probabile:
Rapid (4-3-3): Aioani – Onea, Pașcanu, Bolgado, Borza – Moruțan, Vulturar, Grameni – Dobre, Paraschiv, Petrila
Rezerve: Briciu, Iliev – Manea, Ciobotariu, Talisson, Christensen, Koljic, Hromada, G. Gheorghe, Hazrollaj, Kramer
Absenți: Burmaz, Sălceanu (accidentați)
Antrenor: Costel Gâlcă
Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Duțu, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Soro, Musi
Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Ikoko, Mazilu, Milanov, Tarbă, Toader, Țicu, N’Giuwu
Absenți: Mărginean, Boateng (incerți, o decizie privindu-i pe cei doi se va lua în ziua meciului), Karamoko, Bordușanu (accidentați), Pușcaș (nepregătit)
Antrenor: Zeljko Kopic
- Florin Tănase, întâlnire decisivă cu Gigi Becali privind viitorul lui la FCSB. Decizia luată de patronul campioanei
- Gigi Neţoiu susţine că a investit mai mulţi bani în fotbal decât Dan Şucu şi Mihai Rotaru: “50 de milioane”
- Mihai Rotaru, reacție surpriză după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FC Argeș: „Am vorbit cu el și…”
- FCSB, pregătire specială pentru debutul lui Mirel Rădoi. Cum va fi primit de fani: „E unul dintre noi”
- Fostul jucător de la FCSB, verdict despre relația Mirel Rădoi – Gigi Becali: „Șanse mari să se întâmple asta”