Performanţă importantă pentru România! Alin Firfirică, locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei

Publicat: 14 martie 2026, 20:34

Alin Firfirică, la proba de aruncare a discului - Profimedia Images

Atletul Alin Firfirică s-a clasat sâmbătă, la Nicosia, pe locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei.

Cea mai bună aruncare din cele şase reuşite ale atletului tricolor a măsurat 65.95 metri, din prima încercare, cu care s-a clasat pe locul 2. Pe podium au mai urcat Steven Richter (Germania, 67.29 metri, cea mai bună performanţă a sezonului) şi Ruben Rolvink (Olanda, 65.47 metri).

Alin Firfirică a câştigat proba în urmă cu doi ani, la Leiria, cu o reuşită de 66.07 metri.

La U23, Ştefan Alexandru Ciobanu a obţinut primul loc în grupa B la aruncarea greutăţii, cu cea mai bună performanţă personală – 17.57 metri, şi locul 6 la general.

La Cupa Europei 2026, România mai este reprezentată la nivelul under 23 de Adina Ionela Fîrţală (aruncarea greutăţii) şi de Narcis Andrei Popescu (aruncarea suliţei).

Cupa Europei se desfăşoară la Nicosia, în 14-15 martie, cu participarea a 284 atleţi din 35 de ţări (147 la masculin, 137 la feminin).

