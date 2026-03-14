Performanţă importantă pentru România! Alin Firfirică, locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei

Atletul Alin Firfirică s-a clasat sâmbătă, la Nicosia, pe locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei.

Cea mai bună aruncare din cele şase reuşite ale atletului tricolor a măsurat 65.95 metri, din prima încercare, cu care s-a clasat pe locul 2. Pe podium au mai urcat Steven Richter (Germania, 67.29 metri, cea mai bună performanţă a sezonului) şi Ruben Rolvink (Olanda, 65.47 metri).

Alin Firfirică a câştigat proba în urmă cu doi ani, la Leiria, cu o reuşită de 66.07 metri.

La U23, Ştefan Alexandru Ciobanu a obţinut primul loc în grupa B la aruncarea greutăţii, cu cea mai bună performanţă personală – 17.57 metri, şi locul 6 la general.

La Cupa Europei 2026, România mai este reprezentată la nivelul under 23 de Adina Ionela Fîrţală (aruncarea greutăţii) şi de Narcis Andrei Popescu (aruncarea suliţei).