Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu

Mircea Lucescu a primit o lovitură importantă înainte de barajul României cu Turcia, însă selecționerul s-a redresat rapid. Antrenorul de 80 de ani nu îl va avea la dispoziție pe Louis Munteanu la meciul de play-off, astfel că în locul său “Il Luce” îl va aduce pe David Miculescu, fotbalistul celor de la FCSB care în acest sezon a evoluat în mare parte în flancul drept al ofensivei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România urmează să o întâlnească pe Turcia pe data de 26 martie, iar cu aproximativ două săptămâni înainte de meci naționala a primit o veste extrem de proastă. În contextul în care Lucescu nu urma să îl aibă la dispoziție pe Denis Drăguș pentru partida contra echipei lui Montella, selecționerul de 80 de ani l-a mai pierdut și pe Louis Munteanu, care a suferit o ruptură musculară la antrenamentele de la DC United.

David Miculescu, alesul lui Mircea Lucescu. Cum a luat “Il Luce” decizia

Pus în fața unei situații dificile, Lucescu a fost nevoit să se reorienteze și să găsească jucătorul care va fi rezerva lui Daniel Bîrligea la partida de pe Beșiktaș Park, ținând cont că niciun vârf de pe lista preliminară de stranieri nu va fi pe bancă de rezerve la Istanbul. Drăguș e suspendat, Munteanu accidentat și Vermeșan nu va fi păstrat în lot, urmând să fie trimis la naționala U-21 pentru partidele din preliminariile pentru EURO.

Astfel, Lucescu a găsit o soluție în campionatul intern, iar David Miculescu pare să fie alesul său, potrivit golazo.ro. “Il Luce” va miza pe jucătorul de 24 de ani prin prisma experienței sale din cupele europene, cât și din campionatul intern, unde va bifa curând meciul cu numărul 200 în Liga 1, la partida cu Metaloglobus.

De asemenea, Miculescu e considerat drept un jucător care se apropie de profilul lui Bîrligea, chiar dacă în acest sezon a bifat mare parte din meciuri în flancul drept. Potrivit unei statistici, fotbalistul lui Mirel Rădoi e pe primul loc într-un clasament al duelurilor câștigate.