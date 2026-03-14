Arsenal – Everton 2-0. Victorie dramatică pentru „tunari” și record uluitor stabilit în Premier League

Arsenal a făcut un pas important către câștigarea titlului în Premier League, după ce s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Everton, într-un meci din cadrul etapei cu numărul 30.

Formația antrenată de Mikel Arteta are acum un avans de șapte puncte față de Manchester City, care va juca sâmbătă seară pe terenul celor de la West Ham United.

Arsenal, la 7 puncte peste Manchester City

Arsenal a făcut un pas uriaș către câștigarea mult așteptatului titlu în Premier League, după ce a obținut o victorie dramatică pe teren propriu contra celor de la Everton.

Formația antrenată de Mikel Arteta a avut mari bătăi de cap în fața „caramelelor”. Reușita de 1-0 a venit abia în minutul 89, atunci când a punctat suedezul Gyokeres.

Mai mult decât atât, golul desprinderii a venit în al șaptelea minut de prelungire și i-a aparținut puștiului Max Dowman, care a finalizat senzațional după o cursă de cel puțin 50 de metri. La 16 ani, acesta a devenit cel mai tânăr marcator din istoria Premier League.