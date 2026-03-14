Laszlo Balint şi-a dat demisia de la Oţelul

Dan Roșu Publicat: 14 martie 2026, 21:22

Laszlo Balint şi-a dat demisia de la Oţelul

Laszlo Balint - Sport Pictures

Laszlo Balint (46 de ani) şi-a anunţat demisia la flash-interviu după Oţelul – Csikszereda 2-3, după doar o etapă disputată din play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Balint se desparte astfel de Oţelul şi îi lasă pe gălăţeni pe locul al patrulea din play-out, cu 18 victorii, 10 remize şi 13 înfrângeri în cele 42 de meciuri adunate pe banca moldovenilor.

Laszlo Balint şi-a dat demisia de la Oţelul

“Un moment foarte greu şi pentru mine personal. Nu ştiu dacă e o îngrângere meritată, am fost vulnerabili în defensivă.

Le-am mulţumit în vestiar, le mulţumesc şi fanilor pentru ce am simţit în ultima perioadă. Imediat se face un an de când sunt antreno aici. Am ajuns la concluzia că e mai bine, pentru mine şi pentru echipă, ca în acest moment să ne despărţim.

Este o situaţie în care e nevoie de un schimb de energie. Eu sunt un luptător, dar grupul are nevoie de un schimb de energie l nivelul vestiarului. E o decizie finală, acesta a fost ultimul meu meci pe banca Oţelului. Le-am transmis deja celor din conducere.

Reclamă
Reclamă

Decizia am luat-o eu, e un moment greu. Discuţia a fost amicală. Am făcut tot ce a depins de mine. Au fost situaţii care ne-au tras în jos din punct de vedere sportiv. Eu le mulţumesc tuturor celor cu care am colaborat. Îmi pare rău că se termină aşa”, a spus Balint, citat de digisport.ro.

 

A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finalăA 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Observator
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului
22:06

LIVE TEXTRapid – Dinamo 1-2. Derby „de foc” în Giulești. „Câinii” dau lovitura după pauză prin Cîrjan
21:44

Danny Armstrong a intrat “la rupere”, dar Istvan Kovacs l-a iertat de eliminare, în Rapid – Dinamo
21:35

Arsenal – Everton 2-0. Victorie dramatică pentru „tunari” și record uluitor stabilit în Premier League
21:23

Nota primită de Ianis Hagi, după golul marcat în Goztepe – Alanyaspor 2-2! A fost unul dintre cei mai buni de pe teren
20:34

Performanţă importantă pentru România! Alin Firfirică, locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei
20:22

VideoJurnal Antena Sport | Un an ca o sărbătoare
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 6 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”