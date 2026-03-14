Laszlo Balint şi-a dat demisia de la Oţelul

Laszlo Balint (46 de ani) şi-a anunţat demisia la flash-interviu după Oţelul – Csikszereda 2-3, după doar o etapă disputată din play-out.

Balint se desparte astfel de Oţelul şi îi lasă pe gălăţeni pe locul al patrulea din play-out, cu 18 victorii, 10 remize şi 13 înfrângeri în cele 42 de meciuri adunate pe banca moldovenilor.

“Un moment foarte greu şi pentru mine personal. Nu ştiu dacă e o îngrângere meritată, am fost vulnerabili în defensivă.

Le-am mulţumit în vestiar, le mulţumesc şi fanilor pentru ce am simţit în ultima perioadă. Imediat se face un an de când sunt antreno aici. Am ajuns la concluzia că e mai bine, pentru mine şi pentru echipă, ca în acest moment să ne despărţim.

Este o situaţie în care e nevoie de un schimb de energie. Eu sunt un luptător, dar grupul are nevoie de un schimb de energie l nivelul vestiarului. E o decizie finală, acesta a fost ultimul meu meci pe banca Oţelului. Le-am transmis deja celor din conducere.