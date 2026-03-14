Nota primită de Ianis Hagi, după golul marcat în Goztepe – Alanyaspor 2-2! A fost unul dintre cei mai buni de pe teren

Alex Masgras Publicat: 14 martie 2026, 21:23

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în remiza obţinută dramatic de Alanyaspor, pe terenul lui Goztepe, scor 1-1, în etapa cu numărul 26 din campionatul Turciei.

Internaţionalul român a marcat în minutul 15 primul său gol după mai bine de patru luni în campionatul turc. El a înscris dintr-o lovitură liberă care l-a lăsat fără replică pe portarul gazdelor.

Ianis Hagi a jucat 89 de minute, fiind înlocuit cu Karaca. Pentru prestaţia sa, internaţionalul român a primit nota 7.4, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, potrivit flashscore.com. Umit Akdag, celălalt român de la Alanyaspor, a primit şi el o notă peste media de 6.8 a echipei. Fundaşul stânga a primit nota 7.0.

Alanyaspor a obţinut un punct graţie golului marcat de Kaya, în minutul 90+9. Graţie acestui rezultat de egalitate, Alanyaspor a ajuns la 28 de puncte, fiind pe locul 11. Etapa viitoare, echipa lui Hagi şi Akdag va juca pe teren propriu contra lui Kocaelispor.

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, acesta este al treilea gol marcat în campionatul Turciei. El mai are și două pase decisive reușite în actualul sezon.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Observator
Momentul când luptătorii SAS încearcă să dea jos un bărbat înarmat cu o sabie de pe un acoperiş
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului
Fanatik.ro
Cristi Chivu, decizie-șoc după eliminarea din Inter – Atalanta 1-1. Jucătorii au acceptat deja măsura radicală a românului
22:06

LIVE TEXTRapid – Dinamo 1-2. Derby „de foc” în Giulești. „Câinii” dau lovitura după pauză prin Cîrjan
21:44

Danny Armstrong a intrat “la rupere”, dar Istvan Kovacs l-a iertat de eliminare, în Rapid – Dinamo
21:35

Arsenal – Everton 2-0. Victorie dramatică pentru „tunari” și record uluitor stabilit în Premier League
21:22

Laszlo Balint şi-a dat demisia de la Oţelul
20:34

Performanţă importantă pentru România! Alin Firfirică, locul 2 la aruncarea discului, la Cupa Europei
20:22

VideoJurnal Antena Sport | Un an ca o sărbătoare
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 3 EXCLUSIVThomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit” 4 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 5 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 6 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”