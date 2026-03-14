Nota primită de Ianis Hagi, după golul marcat în Goztepe – Alanyaspor 2-2! A fost unul dintre cei mai buni de pe teren

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în remiza obţinută dramatic de Alanyaspor, pe terenul lui Goztepe, scor 1-1, în etapa cu numărul 26 din campionatul Turciei.

Internaţionalul român a marcat în minutul 15 primul său gol după mai bine de patru luni în campionatul turc. El a înscris dintr-o lovitură liberă care l-a lăsat fără replică pe portarul gazdelor.

Nota primită de Ianis Hagi după ce a înscris în Goztepe – Alanyaspor 2-2

Ianis Hagi a jucat 89 de minute, fiind înlocuit cu Karaca. Pentru prestaţia sa, internaţionalul român a primit nota 7.4, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, potrivit flashscore.com. Umit Akdag, celălalt român de la Alanyaspor, a primit şi el o notă peste media de 6.8 a echipei. Fundaşul stânga a primit nota 7.0.

Alanyaspor a obţinut un punct graţie golului marcat de Kaya, în minutul 90+9. Graţie acestui rezultat de egalitate, Alanyaspor a ajuns la 28 de puncte, fiind pe locul 11. Etapa viitoare, echipa lui Hagi şi Akdag va juca pe teren propriu contra lui Kocaelispor.

În ceea ce îl priveşte pe Ianis Hagi, acesta este al treilea gol marcat în campionatul Turciei. El mai are și două pase decisive reușite în actualul sezon.