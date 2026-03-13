Home | Fotbal | Liga 1 | Thomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit”
Thomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit”

Bogdan Stănescu Publicat: 13 martie 2026, 19:15

Comentarii
Thomas Neubert, într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Thomas Neubert (57 de ani) este deschis la orice colaborare, inclusiv cu rivalele FCSB-ului, după plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Neubert s-a arătat foarte dezamăgit de declaraţiile din ultimele zile date de Gigi Becali. De altfel, a negat vehement varianta că nu ar fi fost la antrenamentele FCSB-ului.

Neubert a spus că în domeniul său nu e loc de rivalităţi. Mai ales că şi fotbaliştii pleacă, uneori, de la o echipă la rivala acesteia.

“(n.r: Acum, că ai plecat de la FCSB, te-ai duce să lucrezi în altă parte? Spre exemplu, la Dinamo sau la Rapid, care sunt rivale, dacă te-ar solicita) În primul rând, inima mea încă este roş-albastră, asta e echipa mea şi în ultimii peste 10 ani am lucrat 6 ani cu succes aici. Eu sunt foarte dezamăgit de ultimele 2-3-4 zile, cu declaraţiile date.

Încă sunt stelist (n.r: susţinător al FCSB-ului), dar sunt foarte deschis, pentru orice club, pentru orice academie, şi cu business-ul meu, pentru a ajuta pe oricine, cu experienţa mea.

Reclamă
Reclamă

(n.r: Şi la rivale?) De ce nu? Nu există rivale în business-ul nostru. Şi fotbaliştii merg la alte echipe, asta e meseria noastră”, a declarat Thomas Neubert în exclusivitate pentru AntenaSport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât plătesc românii la Cluj pentru a afla ora exactă a nașterii, necesară pentru calculul astrogramei
Observator
Ce îi așteaptă la Mihail Kogălniceanu pe cei 400 de militari americani trimiși pentru operațiunile din Iran. Baza NATO din Constanța devine tot mai importantă
Fanatik.ro
20:05

Obiectivul pe care Dorinel Munteanu şi l-a stabilit: “Pentru foarte multă lume e caraghios”! Ce a zis de FCSB
19:23

UTA – Hermannstadt 3-2. Succes spectaculos pentru echipa lui Adrian Mihalcea
19:10

Universitatea Craiova – FC Argeș LIVE TEXT (20:30). Acțiunea din play-off începe. Echipele de start
18:57

Continuă coșmarul pentru Dennis Politic! Fotbalistul FCSB-ului, scos după 19 minute în UTA – Hermannstadt
18:46

Două curse de Formula 1, anulate din cauza războiului! Decizia şefilor Marelui Circ
18:12

Gigi Becali a făcut anunțul în privința lui Mirel Rădoi, înainte de debut: „A vorbit prea sigur”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVThomas Neubert l-a contrazis vehement pe Gigi Becali: “Nu e adevărat”! De ce a plecat, de fapt, de la FCSB 2 Mircea Lucescu s-a decis. Un jucător de la FCSB va fi convocat în locul accidentatului Louis Munteanu 3 Mihai Stoica a găsit primul transfer pentru la vară la FCSB: “E foarte bun. Rămâne liber” 4 Ce se întâmplă cu Dennis Politic, după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: “Există speranţe” 5 Antrenorul lui Celta Vigo, reacţie superbă după gafa lui Ionuţ Radu din Celta Vigo – Lyon 1-1: “Sunt mândru” 6 Gigi Becali, o nouă “săgeată” spre Mihai Stoica: “Poate n-ar trebui să vă spun asta, dar vă spun”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”