Thomas Neubert, gata să colaboreze cu o rivală a FCSB-ului după plecarea de la Becali: “Sunt foarte dezamăgit”

Thomas Neubert (57 de ani) este deschis la orice colaborare, inclusiv cu rivalele FCSB-ului, după plecarea de la echipa patronată de Gigi Becali (67 de ani).

Neubert s-a arătat foarte dezamăgit de declaraţiile din ultimele zile date de Gigi Becali. De altfel, a negat vehement varianta că nu ar fi fost la antrenamentele FCSB-ului.

Neubert a spus că în domeniul său nu e loc de rivalităţi. Mai ales că şi fotbaliştii pleacă, uneori, de la o echipă la rivala acesteia.

“(n.r: Acum, că ai plecat de la FCSB, te-ai duce să lucrezi în altă parte? Spre exemplu, la Dinamo sau la Rapid, care sunt rivale, dacă te-ar solicita) În primul rând, inima mea încă este roş-albastră, asta e echipa mea şi în ultimii peste 10 ani am lucrat 6 ani cu succes aici. Eu sunt foarte dezamăgit de ultimele 2-3-4 zile, cu declaraţiile date.

Încă sunt stelist (n.r: susţinător al FCSB-ului), dar sunt foarte deschis, pentru orice club, pentru orice academie, şi cu business-ul meu, pentru a ajuta pe oricine, cu experienţa mea.