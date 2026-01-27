Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB - Antena Sport

Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB
Aproape 25 de mii de bilete a vândut FCSB pentru duelul cu Fenerbahce. Turcii care visează la finala Europa League promit să facă legea pe Arena Naţională.
Aproape 25 de mii de bilete a vândut FCSB pentru duelul cu Fenerbahce. Turcii care visează la finala Europa League promit să facă legea pe Arena Naţională.
Jurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa DavisJurnal Antena Sport | Jucătorul naţionalei de tenis îşi ia cărţile cu el, în deplasarea pentru Cupa Davis
Jurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSBJurnal Antena Sport | Turcii promit să facă legea pe Arena Naţională la meciul cu FCSB
Antena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarieAntena Sport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 ianuarie
Jurnal Antena Sport | Ține pumnul sus pentru RomâniaJurnal Antena Sport | Ține pumnul sus pentru România
Jurnal Antena Sport | Restart la FCSBJurnal Antena Sport | Restart la FCSB