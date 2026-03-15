A venit verdictul după accidentarea teribilă din Farul – Petrolul 2-0. Cât va lipsi jucătorul lui Ianis Zicu

Daniel Işvanca Publicat: 15 martie 2026, 18:26

Comentarii
Jucătorii de la Farul / SPORT PICTURES

Farul Constanța a avut un început bun de play-out, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în disputa contra celor de la Petrolul Ploiești. Formația antrenată de Ianis Zicu și-a pierdut însă un jucător pe termen lung.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Francezul Lucas Pellegrini a suferit o accidentare teribilă în repriza a doua, iar verdictul este unul cât se poate de crunt pentru acesta: fractură de tibie.

Lucas Pellegrini, accidentare horror în Farul – Petrolul

Lucas Pellegrini a suferit o accidentare gravă în a doua repriză a partidei dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești, din prima etapă de play-out a Ligii 1.

Fundașul în vârstă de 25 de ani a suferit o fractură de tibie la piciorul stâng, după ce a comis un fault dur asupra lui Ricardinho și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, urmând să lipsească de pe gazon în următoarele șase luni.

„Alături de Pelle! Fundașul nostru a suferit o fractură de tibie în partida cu Petrolul, iar luni, 16 martie, va fi operat, urmând să absenteze aproximativ 6 luni de pe gazon. Te așteptăm mai puternic alături de noi, Lucas! #FarulSuntemNoi”, se arată în comunicatul oficial al constănțenilor. 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
