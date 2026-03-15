A venit verdictul după accidentarea teribilă din Farul – Petrolul 2-0. Cât va lipsi jucătorul lui Ianis Zicu

Farul Constanța a avut un început bun de play-out, reușind să se impună cu scorul de 2-0 în disputa contra celor de la Petrolul Ploiești. Formația antrenată de Ianis Zicu și-a pierdut însă un jucător pe termen lung.
Francezul Lucas Pellegrini a suferit o accidentare teribilă în repriza a doua, iar verdictul este unul cât se poate de crunt pentru acesta: fractură de tibie.
Lucas Pellegrini, accidentare horror în Farul – Petrolul
Lucas Pellegrini a suferit o accidentare gravă în a doua repriză a partidei dintre Farul Constanța și Petrolul Ploiești, din prima etapă de play-out a Ligii 1.
Fundașul în vârstă de 25 de ani a suferit o fractură de tibie la piciorul stâng, după ce a comis un fault dur asupra lui Ricardinho și urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, urmând să lipsească de pe gazon în următoarele șase luni.
- Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”
- Suporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR
- Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali
- FCSB – Metaloglobus LIVE TEXT (20:30). Echipele de start. Surprizele lui Mirel Rădoi
- Probleme pentru Daniel Pancu, înainte de CFR Cluj – U Cluj. Motivul pentru care a lipsit de la antrenament