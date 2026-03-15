Probleme pentru Daniel Pancu, înainte de CFR Cluj – U Cluj. Motivul pentru care a lipsit de la antrenament

Daniel Pancu s-a confruntat cu probleme medicale, înaintea derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, din prima etapă de play-off. Antrenorul a dezvăluit că a lipsit de la antrenamentul de sâmbătă.
Pancu a transmis că un virus contactat după meciul cu Farul, de pe finalul sezonului regular, încă nu-i dă pace, motiv pentru care nu s-a putut prezenta la ședința de pregătire în vederea derby-ului cu U Cluj.
Daniel Pancu, probleme de sănătate înainte de CFR Cluj – U Cluj
„Avem probleme de sănătate, inclusiv eu, nu am putut să particip la antrenament, am un virus care nu-mi dă pace. Mă lasă, mă ia, după jocul de la Constanța. Sperăm ca cei apți să se prezinte cel mai bine și să luăm cele trei puncte”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă, înainte de CFR Cluj – U Cluj.
De asemenea, Daniel Pancu a prefațat duelul cu U Cluj, mărturisind că se așteaptă la un meci „de foc” pentru echipa sa. Antrenorul a vorbit și despre revederea cu Cristiano Bergodi, care revine din suspendare pe banca „Șepcilor roșii”.
„E un derby, orgolii mari în joc. Trei puncte foarte importante, suntem două echipe cu un parcurs similar fantastic, singura diferență din retur e meciul direct. Au un joc solid, o echipă foarte bine organizată. O echipă care cu siguranță, nu m-am înșelat atunci când am spus, are șanse să câștige acest campionat.
Jucăm luni-vineri, iarăși singura echipă care joacă la patru zile. Joacă naționala, nimic de comentat, dar cum se face că tot CFR e singura care joacă la patru zile. Vrem nu vrem, ne legăm de aspectul Europa, am mai jucat odată așa, culmea, tot cu aceleași adversare. Jucătorii nu se refac 100% a patra zi. Avem jucători cu parametrii fizici de nivel european, dar nu se refac la timp. Dar nu mai contează, e echipa națională, acum chiar nu comentez.
Nu am avut nicio problemă cu domnul Bergodi. Totul e istorie, nu mai revin, să ne vedem fiecare de fotbal, de echipe și tot așa. E istorie”, a mai spus Daniel Pancu.
