Probleme pentru Daniel Pancu, înainte de CFR Cluj – U Cluj. Motivul pentru care a lipsit de la antrenament

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 18:40

Daniel Pancu, în timpul unei conferințe la CFR Cluj/ AntenaSport

Daniel Pancu s-a confruntat cu probleme medicale, înaintea derby-ului dintre CFR Cluj și U Cluj, din prima etapă de play-off. Antrenorul a dezvăluit că a lipsit de la antrenamentul de sâmbătă.

Pancu a transmis că un virus contactat după meciul cu Farul, de pe finalul sezonului regular, încă nu-i dă pace, motiv pentru care nu s-a putut prezenta la ședința de pregătire în vederea derby-ului cu U Cluj.

Daniel Pancu, probleme de sănătate înainte de CFR Cluj – U Cluj

Avem probleme de sănătate, inclusiv eu, nu am putut să particip la antrenament, am un virus care nu-mi dă pace. Mă lasă, mă ia, după jocul de la Constanța. Sperăm ca cei apți să se prezinte cel mai bine și să luăm cele trei puncte”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă, înainte de CFR Cluj – U Cluj.

De asemenea, Daniel Pancu a prefațat duelul cu U Cluj, mărturisind că se așteaptă la un meci „de foc” pentru echipa sa. Antrenorul a vorbit și despre revederea cu Cristiano Bergodi, care revine din suspendare pe banca „Șepcilor roșii”.

„E un derby, orgolii mari în joc. Trei puncte foarte importante, suntem două echipe cu un parcurs similar fantastic, singura diferență din retur e meciul direct. Au un joc solid, o echipă foarte bine organizată. O echipă care cu siguranță, nu m-am înșelat atunci când am spus, are șanse să câștige acest campionat.

Jucăm luni-vineri, iarăși singura echipă care joacă la patru zile. Joacă naționala, nimic de comentat, dar cum se face că tot CFR e singura care joacă la patru zile. Vrem nu vrem, ne legăm de aspectul Europa, am mai jucat odată așa, culmea, tot cu aceleași adversare. Jucătorii nu se refac 100% a patra zi. Avem jucători cu parametrii fizici de nivel european, dar nu se refac la timp. Dar nu mai contează, e echipa națională, acum chiar nu comentez.

Nu am avut nicio problemă cu domnul Bergodi. Totul e istorie, nu mai revin, să ne vedem fiecare de fotbal, de echipe și tot așa. E istorie”, a mai spus Daniel Pancu.

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
VIDEOSuporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR
VIDEORio Ave – Estrela, 20:00, LIVE VIDEO. Ianis Stoica e titular la oaspeţi
LIVE SCORELiverpool – Tottenham 1-0. Radu Drăgușin, titular într-un meci „încins” pe Anfield
Barcelona – Sevilla 5-2. Spectacol făcut de catalani pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick are 4 puncte peste Real Madrid
Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali
LIVE VIDEOMinnesota Timberwolves @ Oklahoma City Thunder se joacă ACUM. Duel “stelar” între Gilgeous-Alexander și Edwards
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 4 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB