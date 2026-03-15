Liverpool – Tottenham LIVE SCORE (18:30). Radu Drăgușin, titular într-un meci „încins” pe Anfield

Liverpool caută să revină în zona de cupe europene, iar formația antrenată de Arne Slot primește vizita celor de la Tottenham Hotspur, într-un meci transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Campioana en-titre înfruntă o echipă a oaspeților măcinată de accidentări și aflată într-o situație gravă din punct de vedere sportiv. Radu Drăgușin este anunțat titular.
Liverpool – Tottenham LIVE SCORE (18:30) – Echipele de start
- Liverpool (4-2-3-1): Alisson – Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson – Mac Allister, Gravenberch – Frimpong, Wirtz, Ngumoha – Gakpo. Antrenor: Arne Slot
- Tottenham (3-4-3): Vicario – Porro, Drăgușin, Danso – Spence, Gray, Sarr, Souza – Richarlison, Solanke, Tel. Antrenor: Igor Tudor
Liverpool și Tottenham Hotspur se întâlnesc într-un meci din cadrul etapei cu numărul 30 din Premier League. Campioana Angliei înfruntă o formația aflată într-un moment crunt, cu 14 înfrângeri în actuala ediție de campionat.
Mai mult decât atât, Igor Tudor se confruntă cu mari probleme de efectiv, având nu mai puțin de 12 jucători indisponibili pentru partida programată pe Anfield.
Echipele probabile la Liverpool – Tottenham
- Liverpool: Alisson- Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike.
- Tottenham: Vicario – Danso, Drăgușin, Porro – Souza, Sarr, Gray, Spence – Simons, Richarlison, Solanke.
