Andrei Cristea face anunțul așteptat de toți fanii FCSB: „Nu cred că Mirel Rădoi a venit doar pentru două luni”

Daniel Işvanca Publicat: 15 martie 2026, 17:55

Andrei Cristea face anunțul așteptat de toți fanii FCSB: Nu cred că Mirel Rădoi a venit doar pentru două luni”

Mirel Rădoi / Sportpictures

Mirel Rădoi a fost adus de Gigi Becali pentru a salva sezonul la FCSB, iar tehnicianul român are ca obiectiv calificarea grupării roș-albastre în preliminariile UEFA Conference League.

Deși patronul campioanei României a precizat că antrenorul va sta doar până la finalul sezonului pe bancă, Andrei Cristea spune că sunt șanse mari ca acesta să rămână și din sezonul următor.

Rămâne Mirel Rădoi și din sezonul viitor la FCSB? Ce spune Andrei Cristea

Rămas liber de contract la finalul anului după despărțirea de Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a primit misiunea de a-i înlocui pe Elias Charalambous și Mihai Pintilii la FCSB.

Andrei Cristea vede mutarea una de senzație pentru campioana României și transmite că el consideră că Mirel Rădoi va continua și din vară pe banca roș-albaștrilor.

„Nu mă așteptam. Este o provocare pentru el că s-a întors acasă, este o provocare la o echipă mare care joacă în play-out. Cu venirea lui Mirel Rădoi sunt favoriți, obiectivul este de a merge în cupele europene. El cunoaște echipa, este un antrenor cu cotă și este obligat să facă și să aibă rezultate. Odată cu venirea lui Mirel atmosfera se va schimba. Știu să joace în astfel de momente.

Sunt doi antrenori noi și orice meci trebuie tratat ca atare. El a fost pățit la meciuri cu echipe mici, când era la Universitatea Craiova și cred că poate să facă ceva acum. Suporterii vor veni să susțină. FCSB este favorită, nu are rost să mai spunem. FCSB trebuie să se ferească de relaxare. Au și pierdut meciul din tur cu Metaloglobus. Nu văd de ce s-ar relaxa. Sunt clar favoriți.

Posibil să rămână și din vară. Oricum, Mirel a făcut treabă fantastică și faptul că Universitatea Craiova este pe primul loc i se datorează și lui. Cred că FCSB vrea să reconstruiască și să redevină o forță. Nu cred că Mirel Rădoi a venit doar pentru două luni. Nu este genul să facă asta”, a declarat Andrei Cristea, potrivit gsp.ro.

