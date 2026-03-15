„Nu o să vă răspund”. Ianis Zicu a plecat de la interviu, după Farul – Petrolul 2-0. Întrebarea care l-a enervat

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 2-0 pe Petrolul, în prima etapă a play-out-ului. Antrenorul a plecat brusc din interviu în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare de la echipă.

În ultimele săptămâni, s-a zvonit că Ianis Zicu ar avea viitorul incert pe banca Farului, ținând cont de rezultatele înregistrate de echipă. Constănțenii înregistrau trei eșecuri la rând în campionat, înaintea victoriei cu Petrolul.

„(N.r. Știu că ați discutat și în conferință, dar o să vă întreb acum, și după joc. Zvonurile de săptămâna aceasta…) Și după joc, nu o să vă răspund. Mulțumesc”, a transmis Ianis Zicu, plecând ulterior din interviu, conform digisport.ro.

Înaintea acestui moment, Ianis Zicu a tras concluziile după victoria obținută de Farul. Antrenorul a recunoscut că echipa a traversat o perioadă tensionată, astfel că cele trei puncte acumulate sunt extrem de importante.

„Singura concluzie e că am luat cele 3 puncte pe care ni le doream foarte mult, lucrul acesta era cel mai important. A fost o partidă tensionată, cum vor fi și celelalte din play-out. Important e că mergem la următorul meci cu dorință și încredere să luăm cele 3 puncte.