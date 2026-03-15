„Nu o să vă răspund”. Ianis Zicu a plecat de la interviu, după Farul – Petrolul 2-0. Întrebarea care l-a enervat

Viviana Moraru Publicat: 15 martie 2026, 18:09

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 2-0 pe Petrolul, în prima etapă a play-out-ului. Antrenorul a plecat brusc din interviu în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare de la echipă.

În ultimele săptămâni, s-a zvonit că Ianis Zicu ar avea viitorul incert pe banca Farului, ținând cont de rezultatele înregistrate de echipă. Constănțenii înregistrau trei eșecuri la rând în campionat, înaintea victoriei cu Petrolul.

„(N.r. Știu că ați discutat și în conferință, dar o să vă întreb acum, și după joc. Zvonurile de săptămâna aceasta…) Și după joc, nu o să vă răspund. Mulțumesc”, a transmis Ianis Zicu, plecând ulterior din interviu, conform digisport.ro.

Înaintea acestui moment, Ianis Zicu a tras concluziile după victoria obținută de Farul. Antrenorul a recunoscut că echipa a traversat o perioadă tensionată, astfel că cele trei puncte acumulate sunt extrem de importante.

„Singura concluzie e că am luat cele 3 puncte pe care ni le doream foarte mult, lucrul acesta era cel mai important. A fost o partidă tensionată, cum vor fi și celelalte din play-out. Important e că mergem la următorul meci cu dorință și încredere să luăm cele 3 puncte.

Așa e în sport, dar în general așa e în România. Când e bine, e bine, când e rău, nu mai e. În Anglia e voie bună și când nu câștigi meciuri. Nu poți să câștigi toate meciurile. La noi, când echipele pierd, nu au atitudine pentru că valoarea cred că e egală la toate echipele din România.

E o chestie care a început după Revoluție. La bine așa, la rău așa. Mergem înainte, asta e societatea. E important să avem cât mai puține momente când putem să vorbim despre echipa noastră că nu a avut spiritul care trebuie.

E deranjant și frustrant, e o chestie care nu ține de nimic, de cât de obosit ești. Ține doar să îți dorești să te afli acolo la fiecare joc. Nu e de vorbit nimic, e de vorbit doar de următorul joc. Doar atât ne interesează”, a mai spus Ianis Zicu.

Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supăratCe l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Observator
Filmul accidentului din Timiş. Lucas, strivit de o poartă de fotbal de 100 kg sub privirile tatălui
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
Fanatik.ro
Cum a reacționat familia Alexandrei Dukadam la anunțul că formează un cuplu cu Eroul de la Sevilla. Era mai mare cu 20 de ani
20:00

LIVE VIDEORio Ave – Estrela se joacă ACUM. Ianis Stoica e titular la oaspeţi
19:50

Ilie Dumitrescu, verdict după ce a văzut schimbările făcute de Mirel Rădoi în primul 11 al FCSB-ului: „Cam ce juca la Craiova”
19:30

VIDEOSuporterii U Cluj au făcut spectacol la ultimul antrenament al echipei! Scene incredibile înaintea derby-ului cu CFR
19:19

LIVE SCORELiverpool – Tottenham 1-0. Radu Drăgușin, titular într-un meci „încins” pe Anfield. Intervenții bune pentru român
19:14

Barcelona – Sevilla 5-2. Spectacol făcut de catalani pe Camp Nou. Echipa lui Hansi Flick are 4 puncte peste Real Madrid
19:08

Vlad Chiricheș, titularizat de Mirel Rădoi în FCSB – Metaloglobus. Era dat ca și plecat de la echipă de Gigi Becali
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VIDEOKimi Antonelli câștigă în premieră o cursă în F1, după o prestație magistrală în China. O nouă “dublă” Mercedes 6 Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB