„Nu o să vă răspund”. Ianis Zicu a plecat de la interviu, după Farul – Petrolul 2-0. Întrebarea care l-a enervat

Ianis Zicu a oferit prima reacție, după ce Farul a învins-o cu 2-0 pe Petrolul, în prima etapă a play-out-ului. Antrenorul a plecat brusc din interviu în momentul în care a fost întrebat despre o posibilă plecare de la echipă.
În ultimele săptămâni, s-a zvonit că Ianis Zicu ar avea viitorul incert pe banca Farului, ținând cont de rezultatele înregistrate de echipă. Constănțenii înregistrau trei eșecuri la rând în campionat, înaintea victoriei cu Petrolul.
Ianis Zicu a plecat de la interviu, după Farul – Petrolul 2-0
„(N.r. Știu că ați discutat și în conferință, dar o să vă întreb acum, și după joc. Zvonurile de săptămâna aceasta…) Și după joc, nu o să vă răspund. Mulțumesc”, a transmis Ianis Zicu, plecând ulterior din interviu, conform digisport.ro.
Înaintea acestui moment, Ianis Zicu a tras concluziile după victoria obținută de Farul. Antrenorul a recunoscut că echipa a traversat o perioadă tensionată, astfel că cele trei puncte acumulate sunt extrem de importante.
„Singura concluzie e că am luat cele 3 puncte pe care ni le doream foarte mult, lucrul acesta era cel mai important. A fost o partidă tensionată, cum vor fi și celelalte din play-out. Important e că mergem la următorul meci cu dorință și încredere să luăm cele 3 puncte.
Așa e în sport, dar în general așa e în România. Când e bine, e bine, când e rău, nu mai e. În Anglia e voie bună și când nu câștigi meciuri. Nu poți să câștigi toate meciurile. La noi, când echipele pierd, nu au atitudine pentru că valoarea cred că e egală la toate echipele din România.
E o chestie care a început după Revoluție. La bine așa, la rău așa. Mergem înainte, asta e societatea. E important să avem cât mai puține momente când putem să vorbim despre echipa noastră că nu a avut spiritul care trebuie.
E deranjant și frustrant, e o chestie care nu ține de nimic, de cât de obosit ești. Ține doar să îți dorești să te afli acolo la fiecare joc. Nu e de vorbit nimic, e de vorbit doar de următorul joc. Doar atât ne interesează”, a mai spus Ianis Zicu.
