Cristi Borcea nu l-a menajat nici pe Zeljko Kopic după înfrângerea “câinilor” cu Rapid: “De ce nu-l bagi?”

Bogdan Stănescu Publicat: 15 martie 2026, 17:58

Cristi Borcea, la un meci / Sport Pictures

Fostul acţionar şi preşedinte executiv al lui Dinamo, Cristi Borcea (56 de ani), nu a înţeles decizia lui Zeljko Kopic (48 de ani) de a nu-i da niciun minut lui Adrian Mazilu (20 de ani) în derby-ul pierdut de “câini”, 2-3, cu Rapid.

Borcea miza pe Adrian Mazilu că îi va aduce victoria lui Dinamo. Doar în 11 meciuri a apărut Mazilu de când s-a transferat la Dinamo. A evoluat în 9 meciuri în campionat şi în 2 în Cupa României. În cele mai multe dintre apariţii a evoluat mai puţin de o repriză.

După mult timp m-am perpelit, de mult nu am mai fost așa de nervos. Era o șansă mare pentru o echipă tânără. Dar nu înțeleg de ce nu-l bagi pe Mazilu, l-ai adus de un an de zile. Dacă noi îi aveam pe Karamoko și pe Pușcaș era nenorocirea de pe lume. Și cu Cîrjan în spatele lor era greu de tot, se ajungea la… nu mai zic.

Știu ei ce făceam noi în Giulești în vremurile noastre bune. Nea Cornel (n.r.: Cornel Dinu) le arunca prosopul, eu pe la 3, 4-0 le ziceam: «Gata, pasați, nu mai dați niciun gol». Am jucat cu stadionul gol în Giulești și se auzea tot ce vorbeam și la 4-0 le-am spus să nu mai dea gol, să paseze, să ne jucăm puțin”, a spus Cristi Borcea pentru fanatik.ro.

Rapid – Dinamo s-a terminat 3-2, după ce “câinii” au condus cu 1-0 şi 2-1. Danny Armstrong a deschis scorul, în minutul 9, dintr-un penalty dictat de Istvan Kovacs după consultarea VAR. Rapid a egalat în minutul 38, printr-un şut de la distanţă al lui Constantin “Dina” Grameni. “Câinii” au revenit în avantaj în minutul 47, atunci când căpitanul lor, Cătălin Cîrjan, a reluat în plasă, din prima, după o acţiune excelentă a lui Alex Musi, care şi-a depăşit uşor adversarul direct şi i-a pasat perfect.

Rapid a egalat iar după o fază controversată. Petrila a trimis imparabil, în minutul 67, dar golul ar fi trebuit anulat, potrivit specialistului Marius Avram, după ce Borza l-a faultat pe Musi.

Giuleştenii au obţinut in extremis victoria în urma golului din minutul 85 al lui Vulturar. Acesta a reluat simplu, din câţiva metri, după ce o minge a ajuns la el în urma unei execuţii din foarfecă a lui Olimpiu Moruţan. În urma acestui rezultat, Rapid a devenit lider, cu 31 de puncte. Giuleştenii au profitat de înfrângerea Craiovei, acasă, 0-1, cu FC Argeş. Oltenii au rămas cu 30 de puncte.

 

