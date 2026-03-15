Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!

Ionuţ Axinescu Publicat: 15 martie 2026, 8:00

Jucătorii lui Zaglebie Lubin / Facebook Zaglebie Lubin

Campionatul din Polonia continuă să fie cel mai „nebun” din Europa. Ekstraklasa produce rezultate complet neașteptate, clasamentul se schimbă radical de la o etapă la alta, iar marea favorită e și acum în zona retrogradării.

În plus, din punct de vedere matematic, după 24 de etape jucate, toate echipele din campionat au șanse la titlu, dar pot să și retrogradeze!

Marea favorită și echipa care a investit 23 de milioane de euro, la retrogradare

Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu, ocupă locul 15 după 25 de meciuri jucate, la egalitate cu Arka Gdynia, aflată pe 16, loc direct retrogradabil. Mai mult, Arka Gdynia are și un meci mai puțin jucat.

De asemenea, tot la retrogradare este și echipa care a investit cel mai mult în transferuri. Widzew Łódź, care a cumpărat jucători în valoare de 23 de milioane de euro în acest sezon, se află pe penultimul loc, cu 27 de puncte!

Liderul de acum cinci etape a căzut pe locul 11!

Altfel, Wisla Plock, echipă abia promovată în această stagiune, a fost lider până în urmă cu cinci etape. Culmea, formația din Plock se cocoțase în fruntea ierarhiei după cinci egaluri consecutive, dar profitând de rezultatele dezastruoase ale rivalelor!

Între timp, lucrurile s-au răsturnat. Wisla Plock a suferit cinci înfrângeri la rând și a ajuns tocmai pe locul 11. Cu 33 de puncte și zece etape rămase din acest sezon, fostul lider tremură acum serios pentru menținerea în prima ligă.

Actualul lider era pe poziția a șaptea în urmă cu cinci runde

În acest moment, pe prima poziție se află Zaglebie Lubin, echipă care în urmă cu cinci runde ocupa doar locul al șaptelea. Între timp, cu patru victorii și un egal, Zaglebie a ajuns la 41 de puncte, cu trei mai multe decât Jagiellonia Białystok și campioana la zi, Lech Poznan.

Zaglebie Lubin are o istorie de 80 de ani, dar nu a cucerit decât două titluri de-a lungul anilor. Ultimul, în 2007. De atunci, cei din Lubin au fost inclusiv în a doua divizie, iar în stagiunea trecută s-au salvat cu greu de la retrogradare.

A 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finalăA 8-a scumpire a carburanţilor în 14 zile. România vrea să plafoneze preţurile: cine ia decizia finală
14 puncte între primul loc și penultimul

Campionatul este atât de echilibrat, cu diferențe de puncte foarte mici, încât o serie de două victorii sau două eșecuri poate schimba total perspectiva. Între echipa de pe primul loc și poziția a 15-a, ultima care garantează salvarea, este o distanță de doar 12 puncte!

Echipa de pe locul șase, Gornik Zabrze, care a și condus campionatul o perioadă, are cu numai șase puncte mai mult decât Arka Gdynia, de pe 16, poziție care duce în divizia secundă.

Recomandări

Unde se va opri Bodo/Glimt în această ediţie a Ligii Campionilor?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Observator
A dat un tun de 130.000 € cu o schemă folosită de valutiști în anii 90. Bărbatul, client vechi al poliţiştilor
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Poate prinde transferul carierei după sezonul de vis cu FC Argeș: “Se discută de milioane de euro!”. Exclusiv
9:58

LIVE VIDEOMarele Premiu al Chinei e ACUM pe Antena 3 CNN și AntenaPLAY. Kimi Antonelli e lider
9:45

VIDEOLos Angeles Lakers – Denver Nuggets 127-125. “Thriller” decis în ultimele secunde de Luka Doncic
9:34

VideoStart nebun la Marele Premiu al Chinei! Lewis Hamilton i-a depăşit pe Antonelli şi Russell
9:34

VideoDezastru pentru McLaren în Marele Premiu din China. Lando Norris și Oscar Piastri nu au luat startul în cursă
9:31

Decizia luată de 3 fotbaliste din Iran, după ce au fost ameninţate cu execuţia
8:41

Alexandru Musi a făcut scandal după Rapid – Dinamo 3-2. “Trebuie să îmi rupă piciorul sau cum?”
Vezi toate știrile
1 Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF 2 VideoMoment tensionat între Lewis Hamilton și Charles Leclerc, după cursa de sprint din China. Ce s-a întâmplat 3 FotoFemeia care deţine, în acte, întreaga avere uriaşă a lui Cristi Borcea: “E singura în care am încredere” 4 Decizia radicală luată de Inter, imediat după scandalul nebun de la meciul cu Atalanta 5 VideoStartul cursei de sprint din MP al Chinei. Lewis Hamilton l-a depășit pe George Russell, în primul tur 6 Verdictul specialistului după golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid – Dinamo! “E fault clar”
Citește și
Cele mai citite
Primul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenorPrimul titular care pleacă de la FCSB cu Mirel Rădoi antrenor
Prima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzisPrima decizie luată de Mirel Rădoi după ce a devenit antrenor la FCSB! Singurul lucru pe care Gigi Becali i l-a interzis
Marea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSBMarea companie din România, cumpărată de Mirel Rădoi. Ce avere a ajuns să aibă tehnicianul FCSB
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”