Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!

Campionatul din Polonia continuă să fie cel mai „nebun” din Europa. Ekstraklasa produce rezultate complet neașteptate, clasamentul se schimbă radical de la o etapă la alta, iar marea favorită e și acum în zona retrogradării.
În plus, din punct de vedere matematic, după 24 de etape jucate, toate echipele din campionat au șanse la titlu, dar pot să și retrogradeze!
Marea favorită și echipa care a investit 23 de milioane de euro, la retrogradare
Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu, ocupă locul 15 după 25 de meciuri jucate, la egalitate cu Arka Gdynia, aflată pe 16, loc direct retrogradabil. Mai mult, Arka Gdynia are și un meci mai puțin jucat.
De asemenea, tot la retrogradare este și echipa care a investit cel mai mult în transferuri. Widzew Łódź, care a cumpărat jucători în valoare de 23 de milioane de euro în acest sezon, se află pe penultimul loc, cu 27 de puncte!
Liderul de acum cinci etape a căzut pe locul 11!
Altfel, Wisla Plock, echipă abia promovată în această stagiune, a fost lider până în urmă cu cinci etape. Culmea, formația din Plock se cocoțase în fruntea ierarhiei după cinci egaluri consecutive, dar profitând de rezultatele dezastruoase ale rivalelor!
Între timp, lucrurile s-au răsturnat. Wisla Plock a suferit cinci înfrângeri la rând și a ajuns tocmai pe locul 11. Cu 33 de puncte și zece etape rămase din acest sezon, fostul lider tremură acum serios pentru menținerea în prima ligă.
Actualul lider era pe poziția a șaptea în urmă cu cinci runde
În acest moment, pe prima poziție se află Zaglebie Lubin, echipă care în urmă cu cinci runde ocupa doar locul al șaptelea. Între timp, cu patru victorii și un egal, Zaglebie a ajuns la 41 de puncte, cu trei mai multe decât Jagiellonia Białystok și campioana la zi, Lech Poznan.
Zaglebie Lubin are o istorie de 80 de ani, dar nu a cucerit decât două titluri de-a lungul anilor. Ultimul, în 2007. De atunci, cei din Lubin au fost inclusiv în a doua divizie, iar în stagiunea trecută s-au salvat cu greu de la retrogradare.
14 puncte între primul loc și penultimul
Campionatul este atât de echilibrat, cu diferențe de puncte foarte mici, încât o serie de două victorii sau două eșecuri poate schimba total perspectiva. Între echipa de pe primul loc și poziția a 15-a, ultima care garantează salvarea, este o distanță de doar 12 puncte!
Echipa de pe locul șase, Gornik Zabrze, care a și condus campionatul o perioadă, are cu numai șase puncte mai mult decât Arka Gdynia, de pe 16, poziție care duce în divizia secundă.
