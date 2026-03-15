Campionatul „nebun” din Europa unde toate cele 18 echipe încă au șanse la titlu: fostul lider a căzut pe locul 11!

Campionatul din Polonia continuă să fie cel mai „nebun” din Europa. Ekstraklasa produce rezultate complet neașteptate, clasamentul se schimbă radical de la o etapă la alta, iar marea favorită e și acum în zona retrogradării.

În plus, din punct de vedere matematic, după 24 de etape jucate, toate echipele din campionat au șanse la titlu, dar pot să și retrogradeze!

Marea favorită și echipa care a investit 23 de milioane de euro, la retrogradare

Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu, ocupă locul 15 după 25 de meciuri jucate, la egalitate cu Arka Gdynia, aflată pe 16, loc direct retrogradabil. Mai mult, Arka Gdynia are și un meci mai puțin jucat.

De asemenea, tot la retrogradare este și echipa care a investit cel mai mult în transferuri. Widzew Łódź, care a cumpărat jucători în valoare de 23 de milioane de euro în acest sezon, se află pe penultimul loc, cu 27 de puncte!

Liderul de acum cinci etape a căzut pe locul 11!

Altfel, Wisla Plock, echipă abia promovată în această stagiune, a fost lider până în urmă cu cinci etape. Culmea, formația din Plock se cocoțase în fruntea ierarhiei după cinci egaluri consecutive, dar profitând de rezultatele dezastruoase ale rivalelor!