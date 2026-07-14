Jurnal Antena Sport | Versuri de Mondial

1

FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

2

Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene

3

Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani

4

Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului

5

Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş!

6

George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții