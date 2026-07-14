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Jurnal Antena Sport | Versuri de Mondial

Artistul Marcel Pavel este cucerit de frumusețea Momdialului: „Este o încântare să îi privești pe Messi și Mbappe cum se duelează pentru titlul de cel mai bun marcator din toate timpurile la Mondial”.

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