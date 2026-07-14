Jurnal Antena Sport | Versuri de Mondial
Artistul Marcel Pavel este cucerit de frumusețea Momdialului: „Este o încântare să îi privești pe Messi și Mbappe cum se duelează pentru titlul de cel mai bun marcator din toate timpurile la Mondial”.
Artistul Marcel Pavel este cucerit de frumusețea Momdialului: „Este o încântare să îi privești pe Messi și Mbappe cum se duelează pentru titlul de cel mai bun marcator din toate timpurile la Mondial”.
Atmosferă de senzaţie în Piaţa Antena World Cup! Fanii lui Mbappe şi Yamal au făcut show înainte de semifinalăAtmosferă de senzaţie în Piaţa Antena World Cup! Fanii lui Mbappe şi Yamal au făcut show înainte de semifinală
Jurnal Antena Sport | Spania are galerie mondialăJurnal Antena Sport | Spania are galerie mondială
Jurnal Antena Sport | Din dragoste pentru RomâniaJurnal Antena Sport | Din dragoste pentru România
Jurnal Antena Sport | Versuri de MondialJurnal Antena Sport | Versuri de Mondial
Jurnal Antena Sport | Românii din inima AmericiiJurnal Antena Sport | Românii din inima Americii