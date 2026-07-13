FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Zilele trecute s-au stabilit cele două semifinale de la Cupa Mondială, iar duelurile se anunță extrem de tari, ținând cont că pe o parte de tablou sunt Franța și Spania, iar pe cealaltă jumătate sunt Argentina și Anglia. Recent, Comisia de arbitraj a FIFA a anunțat cine va fi la centru la primul meci din “careul de ași”, iar Istvan Kovacs și asistenții săi au fost din nou ignorați.

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Istvan Kovacs a arbitrat până acum două meciuri de la Cupa Mondială (Tunisia – Japonia și Iordania – Argentina), ambele din faza grupelor, însă unele voci din fotbalul românesc declarau zilele trecute că se așteaptă ca centralul din Carei să mai primească cel puțin duel. După ce nu a primit nicio partidă din 16-imi, optimi și sferturi, acum Kovacs a mai primit provizoriu o veste proastă.

Kovacs, “ignorat” de FIFA pentru prima semifinală de World Cup

Românul nu a fost delegat nici pentru prima partidă din semifinalele Cupei Mondiale, ce le aduce față în față pe Franța și Spania. Meciul care va avea loc la Dallas va fi condus la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Antonio Pupiro). Brigada de pe teren va fi completată de doi suedezi, Glenn Nybeg (al patrulea oficial) și Mahbod Beigi (arbitru de rezervă).

Barton se va afla la al patrulea meci al său de la Cupa Modială, după ce a mai fost prezent la Turcia – Paraguay, Japonia – Suedia și cel mai recent la Elveția – Columbia, ultimul duel disputându- se în optimi. La prima partidă menționată, arbitrul din America Centrală a devenit primul central care a folosit “Legea Vinicius”, atunci când l-a eliminat pe Miguel Almiron pentru că și-a pus mâna la gura în timpul unui dialog tensionat cu un adversar.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝

— FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026