Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Andrei Nicolae Publicat: 13 iulie 2026, 8:17

Comentarii
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs

Istvan Kovacs, în timpul unui meci de la Cupa Mondială / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Zilele trecute s-au stabilit cele două semifinale de la Cupa Mondială, iar duelurile se anunță extrem de tari, ținând cont că pe o parte de tablou sunt Franța și Spania, iar pe cealaltă jumătate sunt Argentina și Anglia. Recent, Comisia de arbitraj a FIFA a anunțat cine va fi la centru la primul meci din “careul de ași”, iar Istvan Kovacs și asistenții săi au fost din nou ignorați.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Istvan Kovacs a arbitrat până acum două meciuri de la Cupa Mondială (Tunisia – Japonia și Iordania – Argentina), ambele din faza grupelor, însă unele voci din fotbalul românesc declarau zilele trecute că se așteaptă ca centralul din Carei să mai primească cel puțin duel. După ce nu a primit nicio partidă din 16-imi, optimi și sferturi, acum Kovacs a mai primit provizoriu o veste proastă.

Kovacs, “ignorat” de FIFA pentru prima semifinală de World Cup

Românul nu a fost delegat nici pentru prima partidă din semifinalele Cupei Mondiale, ce le aduce față în față pe Franța și Spania. Meciul care va avea loc la Dallas va fi condus la centru de Ivan Barton (El Salvador), iar asistenții săi vor fi David Moran (El Salvador) și Antonio Pupiro (Antonio Pupiro). Brigada de pe teren va fi completată de doi suedezi, Glenn Nybeg (al patrulea oficial) și Mahbod Beigi (arbitru de rezervă).

Barton se va afla la al patrulea meci al său de la Cupa Modială, după ce a mai fost prezent la Turcia – Paraguay, Japonia – Suedia și cel mai recent la Elveția – Columbia, ultimul duel disputându- se în optimi. La prima partidă menționată, arbitrul din America Centrală a devenit primul central care a folosit “Legea Vinicius”, atunci când l-a eliminat pe Miguel Almiron pentru că și-a pus mâna la gura în timpul unui dialog tensionat cu un adversar.

Reclamă
Reclamă

Rămâne de văzut dacă Istvan Kovacs va fi delegat pentru cea de-a doua semifinală dintre Argentina și Anglia sau dacă va primi una dintre cele două finale care vor avea loc pe 19 iulie, cea mică de la ora 00:00 și cea mare de la ora 22:00.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care va fi marea finală a Campionatului Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Observator
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știe brigada care va arbitra prima semifinală de la CM 2026
Fanatik.ro
OFICIAL! Istvan Kovacs a primit vestea de la FIFA. Se știe brigada care va arbitra prima semifinală de la CM 2026
10:10

Barcelona, anunț ferm despre posibilul transfer al lui Julian Alvarez: “Nu vom dansa pe melodia nimănui”
9:57

Plecat de la Dinamo după o ceartă cu Kopic, Olsen e aproape să semneze
9:42

Moment istoric pentru Sorana Cîrstea, în ultimul an al carierei
9:34

Jannik Sinner, discurs de mare campion după triumful de la Wimbledon: “Nu iau niciodată lucrurile de-a gata”
9:15

Vin banii la Universitatea Craiova! Ce se anunță după victoria din Supercupă: “Milioane de euro în plus”
8:52

Greșeală de arbitraj în Supercupa României! Universitatea Craiova a avut un gol anulat eronat
Vezi toate știrile
1 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 2 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 3 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 4 Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius 5 Atacantul de 3.000.000 de euro pe care Gigi Becali l-a ofertat. A recunoscut tratativele 6 VIDEONorvegia – Anglia 1-2, după prelungiri! Jude Bellingham și-a dus naționala în semifinale! Haaland, OUT de la Mondial
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs