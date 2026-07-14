Home | Fotbal | Liga 1 | Ce s-a întâmplat între Adrian Ilie şi Gigi Becali de nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica: “Eu am ştiut asta”

Ce s-a întâmplat între Adrian Ilie şi Gigi Becali de nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica: “Eu am ştiut asta”

Radu Constantin Publicat: 14 iulie 2026, 20:33

Comentarii
Ce s-a întâmplat între Adrian Ilie şi Gigi Becali de nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica: Eu am ştiut asta
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Gigi Becali a fost interesat să-l coopteze în cadrul Departamentului de Scouting al clubului pe Adrian Ilie. Fostul component al Generaţiei de Aur nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica a povestit ce s-a întâmplat între Adi Ilie şi Gigi Becali.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Nu a fost nimic. Adrian era la o emisiune şi Gigi vorbind mult la emisiune a intrat în dialog cu Adrian <<Nu vii să mă ajuţi?>>, <<Da, vorbim, nea Gigi>>. N-a venit niciodată, dar eu ştiam.

Sunt prieten cu Adrian Ilie, chiar prieten, mi-ar fi făcut mare plăcere să vină şi e clar că ne-ar fi ajutat, dar el e implicat într-o grămadă de chestii, e om de afaceri. Nu e ca mine care n-am făcut în viaţa mea altceva în afara de a lucra în cadrul unui club şi în televiziune.

Adrian e un băiat prea simpatic şi nu e doar despre pricepere, ci îţi face plăcere să stai de vorbă cu el. E super”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Şi Adi Ilie a explicat recent de ce nu a mai revenit în fotbal.

Reclamă
Reclamă

“Eu mă ocup de afaceri în prezent. Am foarte multe lucruri de făcut.

Cred că în momentul de față mi-ar fi ocupat foarte mult timp să lucrez pentru FCSB, pentru domnul Becali. Nu cred că puteam să dau 100%”, a declarat fostul internațional.

Afacerea cu care Roxana a dat lovitura: producţia record se vinde imediat în pieţeAfacerea cu care Roxana a dat lovitura: producţia record se vinde imediat în pieţe
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Observator
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
Momentul care a devenit viral: cum au apărut Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic? ”Puterea stă în păr”
Fanatik.ro
Momentul care a devenit viral: cum au apărut Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic? ”Puterea stă în păr”
22:34

Yamal a scos penalty pentru Spania. Eroare imensă a lui Digne
22:33

VideoMoment controversat în Franța – Spania. Olise a scăpat fără cartonaș după o intrare criminală
22:27

Javier Bardem, în tribune. Cum a susţinut Spania cu Franţa, imaginile vorbesc de la sine
22:16

NEWS ALERTUniversitatea Craiova și-a aflat adversara din turul doi preliminar al UEFA Champions League
21:57

LIVE VIDEOFranţa – Spania 0-1. Oyarzabal a deschis scorul din penalty! Şoc pentru “Les Bleus” în startul semifinalei
21:55

Kylian Mbappe, UNIC în istoria naționalei Franței! Ce performanță fantastică a stabilit la meciul cu Spania
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene 3 Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani 4 Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului 5 Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş! 6 George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții
Citește și
Cele mai citite
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!