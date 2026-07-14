Ce s-a întâmplat între Adrian Ilie şi Gigi Becali de nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica: “Eu am ştiut asta”

Gigi Becali a fost interesat să-l coopteze în cadrul Departamentului de Scouting al clubului pe Adrian Ilie. Fostul component al Generaţiei de Aur nu a mai ajuns la FCSB. Mihai Stoica a povestit ce s-a întâmplat între Adi Ilie şi Gigi Becali.

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”Nu a fost nimic. Adrian era la o emisiune şi Gigi vorbind mult la emisiune a intrat în dialog cu Adrian <<Nu vii să mă ajuţi?>>, <<Da, vorbim, nea Gigi>>. N-a venit niciodată, dar eu ştiam.

Sunt prieten cu Adrian Ilie, chiar prieten, mi-ar fi făcut mare plăcere să vină şi e clar că ne-ar fi ajutat, dar el e implicat într-o grămadă de chestii, e om de afaceri. Nu e ca mine care n-am făcut în viaţa mea altceva în afara de a lucra în cadrul unui club şi în televiziune.

Adrian e un băiat prea simpatic şi nu e doar despre pricepere, ci îţi face plăcere să stai de vorbă cu el. E super”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Şi Adi Ilie a explicat recent de ce nu a mai revenit în fotbal.