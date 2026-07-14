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Jurnal Antena Sport | Fierbe Oltenia

Oltenii iau cu asalt ”Oblemenco”! 20.000 de fani vin să îi vadă pe oamenii lui Coelho la returul cu Vitebsk.

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