Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului

Patru plecări au fost oficializate de Dinamo, într-o singură zi. Nuno Campos a renunţat la patru jucători, cu mai puţin de o săptămână înainte de primul meci din noul sezon de Liga 1, cu Petrolul.
Dinamo a renunţat la trei tineri jucători, Matei Marin (20 de ani), Adriano Manole (18 ani), Luca Bărbulescu (19 ani) şi Antonio Borduşanu (21 de ani).
Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo
Antonio Borduşanu şi Luca Bărbulescu au fost cedaţi definitiv de Dinamo. Cei doi şi-au reziliat contractele cu “câinii”, cel de-al doilea revenind la echipă chiar în această vară, după împrumutul la Corvinul.
“Mult succes Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu!
Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu jucătorii Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu.
Antonio Bordușanu este un produs al Centrului de Copii și Juniori, iar de-a lungul sezoanelor a bifat un număr total de 68 de meciuri în tricoul primei echipe, timp în care a înscris 2 goluri și a oferit 5 pase decisive.
Luca Bărbulescu a sosit la Dinamo în iulie 2025, iar în prima parte a sezonului a bifat două prezențe în tricoul echipei, iar în a doua parte a fost împrumutat în divizia secundă la Corvinul Hunedoara”, a anunţat Dinamo, pe Instagram.
De asemenea, ceilalţi doi jucători, Adriano Manole şi Matei Marin, au fost împrumutaţi la alte echipe. Manole, transferat de “câini” în această vară de la FC Argeş, a fost cedat la CSL Ştefăneştii de Jos, iar Marin va evolua în stagiunea următoare la ASA Târgu Mureş.
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