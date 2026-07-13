Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului

Jucătorii de la Dinamo, în timpul unui antrenament/ Sport Pictures

Patru plecări au fost oficializate de Dinamo, într-o singură zi. Nuno Campos a renunţat la patru jucători, cu mai puţin de o săptămână înainte de primul meci din noul sezon de Liga 1, cu Petrolul.

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Dinamo a renunţat la trei tineri jucători, Matei Marin (20 de ani), Adriano Manole (18 ani), Luca Bărbulescu (19 ani) şi Antonio Borduşanu (21 de ani).

Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo

Antonio Borduşanu şi Luca Bărbulescu au fost cedaţi definitiv de Dinamo. Cei doi şi-au reziliat contractele cu “câinii”, cel de-al doilea revenind la echipă chiar în această vară, după împrumutul la Corvinul.

“Mult succes Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu!

Clubul a ajuns la o înțelegere de încetare pe cale amiabilă a raporturilor contractuale cu jucătorii Antonio Bordușanu și Luca Bărbulescu.