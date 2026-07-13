Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene

Rapid se află într-o perioadă de reconstruție în această vară, asta după ce sezonul trecut formația giuleșteană a ratat calificarea în cupele europene după un parcurs extrem de dezamăgitor în play-off-ul Ligii 1.

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Trupa bucureșteană l-a înlocuit pe Costel Gâlcă cu Daniel Pancu, iar noul antrenor a spus clar că vrea să readucă echipa vișinie în competițiile europene la finalul actualei stagiuni.

Dan Șucu nu mai vrea să bage la Rapid după sezonul dezamăgitor al echipei

Totuși, se pare că Dan Șucu nu mai vrea să bage bani din propriul buzunar în această perioadă de mercato, asta după ce în anii trecuți a investit fără ca rezultatele să fie pe măsură. Astfel, omul de afaceri i-a anunțat pe cei din club că bugetul pentru transferuri depinde exclusiv de vânzarea de jucători și sumele care provin din aceste tranzacții.

Așadar, Daniel Pancu trebuie să aștepte acum ca anumitele discuții pe care Rapid le poartă pentru cedarea unor fotbaliști să se concretizeze, iar abia după să existe negocieri concrete pentru transferuri pe bani la formația bucureșteană, notează Fanatik.

Rapid l-a vândut pe Tobias Christensen în Polonia în această vară pentru 500.000 de euro și suma ar urma să fie folosită pentru transferuri.

Rapid primește o gură de oxigen de la transferul lui Albion Rrahmani în Serie A

Fostul atacant al celor de la Rapid, Albion Rrahmani, e protagonistul unui transfer important în această vară, asta după ce Venezia l-a cumpărat pe jucătorul kosovar de la Sparta Praga pentru 7,5 milioane de euro. Din această sumă urmează ca aproximativ 350.000 de euro să ajungă în conturile formației patronată de Dan Șucu.