Şoc în fotbalul internaţional. A murit arbitrul exclus de la Cupa Mondială, la câteva săptămâni de la decizie! Avea 38 de ani

Odată cu dispariția lui Rob, lumea arbitrajului pierde un arbitru foarte apreciat, cu experiență internațională, dar, mai presus de toate, un coleg deosebit și dedicat.

Potrivit Mirror , cauza decesului nu este cunoscută încă, poliţia olandeză investigând decesul arbitrului. Potrivit presei olandeze există suspiciuni de sinucidere în acest caz.

Federația Olandeză de Fotbal s-a declarat „șocată și profund îndurerată” de trecerea în neființă a lui Dieperink.

Arbitrul olandez Rob Dieperink, care a fost exclus de FIFA de pe lista oficialilor pentru Campionatul Mondial 2026, a murit la doar 38 de ani. Tragedia a avut loc la câteva săptămâni după decizia FIFA.

Suntem alături de familia sa, de prieteni și de toți cei care l-au prețuit. Le dorim multă putere și îi susținem în aceste momente grele, marcate de o pierdere imensă”, a transmis Federația Olandeză de Fotbal, într-un comunicat.

Rob Dieperink a fost exclus de pe lista arbitrilor de la Cupa Mondială după acuzaţiile de agresiune sexuală asupra unui minor de 17 ani, la Londra. A fost iniţial arestat, ulterior cazul fiind clasat, din lipsă de probe.