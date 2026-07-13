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George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții

Mihai Alecu Publicat: 13 iulie 2026, 10:50

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George Pușcaș, OUT de la Dinamo! Situație tensionată după ultimele discuții

George Pușcaș ar putea pleca de la Dinamo. Foto: Profimedia

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George Pușcaș, atacant adus de Dinamo în iarna trecută, cu mari speranțe, a reușit să-și ajute colegii doar parțial, asta pentru că a avut probleme medicale și a lipsit de la ultimele confruntări ale stagiunii, inclusiv de la partida de baraj cu FCSB.

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Formația “cânilor” a pierdut duelul cu rivala roș-albastră și a ratat calificarea în cupele europene, asta și după ce soluțiile pentru postul de atacant au fost minime.

George Pușcaș ar putea pleca de la Dinamo

Acum, după venirea lui Nuno Campos, lusitanul a decis că vrea să joace un sistem cu 2 vârfuri, iar George Pușcaș ar trebui să fie o piesă importantă în angrenajul grupării, dar ultimele discuții ar putea să ducă la o despărțire neașteptată a acestuia de club. Se parecă negocierile dintre părți cu privire la o prelungire de contract s-au blocat.

Jucătorul, care inițial părea deschis să-și prelungească șederea, a refuzat, momentan, să mai dea curs unei astfel de variante, iar șefii formației din Ștefan cel Mare ar lua în calcul inclusiv să-i rezilieze contractul în următoarele săptămâni. Actuala înțelegere a lui George Pușcaș cu Dinamo urmează să expire în vara viitoare, iar această situație nu este deloc pe placul conducătorilor echipei.

Pentru a evita din nou o situație cum a fost în cazul lui Kennedy Boateng, plecat liber de contract în această vară, șefii lui Dinamo vor cu orice preț să-i prelungească înțlegerea lui Pușcaș, iar dacă nu reușesc acest lucru, varianta despărțirii nu este deloc una SF, notează Fanatik.

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George Pușcaș este în perioada de recuperare. Când ar putea juca din nou pentru Dinamo

Dacă nu se va ajunge la această variantă a despărțirii, atunci George Pușcaș ar putea să îmbrace tricoul lui Dinamo abia la finalul lunii august, conform celor mai optimiste scenarii din jurul clubului. Atacantul este în acest moment în perioada de recuperare după ce s-a operat în vară.

Rămâne de văzut acum care va fi concluzia la care vor ajunge șefii lui Dinamo și jucătorul pentru care s-a făcut un efort financiar important, el fiind plătit cu peste 20.000 de euro lunar în acest moment de echipa bucureșteană.

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