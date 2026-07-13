Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş!

Gigi Becali (68 de ani) a anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce a precizat că transferul lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB e rezolvat în proporţie de 90%.
Becali a precizat că astăzi a semnat cu FCSB un fundaş de bandă, iar în următoarele zile vor veni alţi doi atacanţi, în afară de Denis Drăguş.
Gigi Becali, un nou anunţ despre transferuri la FCSB! Un fundaş de bandă a semnat azi, mai sunt aşteptaţi doi atacanţi în afară de Denis Drăguş
“Ce a venit astăzi e vorba de un fundaş stânga, care joacă şi în partea dreaptă. E sub 21 de ani, poate să îl înlocuiască pe Pădurariu. E român.
(n.r: Cu Radunovic ce faceţi?) O să joace în Europa.
(n.r: Dar de ce să-l înlocuiască pe Pădurariu?) Să ai doi pe post. Dacă se accidentează Pădurariu?
O să mai vină doi atacanţi, mai vine şi Drăguş. La ora asta, avem atacanţi, dar lotul e subţire”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
FCSB a transferat oficial, în această vară, doi jucători: pe fundaşul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) şi pe mijlocaşul Eddy Gnahore (32 de ani), care a fost prezentat oficial astăzi. Gnahore era liber de contract după despărţirea de Dinamo. Mijlocaşul francez a jucat doi ani şi jumătate pentru marea rivală a roş-albaştrilor.
- Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Denis Drăguş la FCSB: “Mă bucur. A zis ‘Şumi’ înainte”
- Denis Drăguş i-a spus “DA” lui Gigi Becali! FCSB, aproape de lovitura verii pe piaţa transferurilor
- Adrian Mutu, derutat de transferul făcut de Universitatea Craiova: „Aceste milioane ar fi trebuit cheltuite altfel”
- Eddy Gnahore, prezentat oficial la FCSB. Ce număr va purta fostul jucător al lui Dinamo
- Patru plecări “dintr-un foc” de la Dinamo. Jucătorii la care a renunţat Nuno Campos, înainte de startul sezonului