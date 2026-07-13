Gigi Becali se dezlănţuie pe piaţa transferurilor! A anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce s-a înţeles cu Drăguş!

Gigi Becali (68 de ani) a anunţat alte trei veniri la FCSB, după ce a precizat că transferul lui Denis Drăguş (27 de ani) la FCSB e rezolvat în proporţie de 90%.

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Becali a precizat că astăzi a semnat cu FCSB un fundaş de bandă, iar în următoarele zile vor veni alţi doi atacanţi, în afară de Denis Drăguş.

Gigi Becali, un nou anunţ despre transferuri la FCSB! Un fundaş de bandă a semnat azi, mai sunt aşteptaţi doi atacanţi în afară de Denis Drăguş

“Ce a venit astăzi e vorba de un fundaş stânga, care joacă şi în partea dreaptă. E sub 21 de ani, poate să îl înlocuiască pe Pădurariu. E român.

(n.r: Cu Radunovic ce faceţi?) O să joace în Europa.

(n.r: Dar de ce să-l înlocuiască pe Pădurariu?) Să ai doi pe post. Dacă se accidentează Pădurariu?