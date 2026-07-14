“Am fost în stare de şoc” Folarin Balogun a rupt tăcerea după cel mai mare scandal de la Mondial!

Atacantul lui AS Monaco şi al naţionalei Statelor Unite, Folarin Balogun (25 de ani), a oferit primele declaraţii după scandalul din timpul Campionatului Mondial, declanşat de amânarea suspendării sale pentru meciul cu Belgia.
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump (80 de ani) a intervenit în acest caz, iar FIFA a decis că Balogun, care era iniţial suspendat pentru partida cu Belgia, putea juca. Atacantul a fost titular, dar Statele Unite au suferit o înfrângere usturătoare, 1-4, în faţa Belgiei, care avea să fie, la rândul ei, eliminată, după 1-2 cu Spania.
Folarin Balogun, primele declaraţii după scandalul uriaş de la Mondial: “Am fost fericit să fiu din nou în echipă, dar am ştiut că asta va provoca multe controverse”
Balogun a susţinut că decizia eliminării sale în meciul câştigat de americani, 2-0, cu Bosnia-Herţegovina a fost incorectă.
„Am fost în stare de șoc. Nici măcar nu a fost o placare. Am fost total în stare de șoc, cred că mi-ați putut vedea reacția, dar a trebuit pur și simplu să accept decizia și să încerc să fiu acolo pentru echipa mea”, a declarat Folarin Balogun, citat de skysports.com.
Balogun a vorbit şi despre ce a simţit după ce suspendarea sa a fost amânată, iar el a primit drept de joc cu Belgia.
„Prima mea reacție a fost că sunt fericit să fiu din nou în echipă, dar când am început să reflectez, am știut că asta va provoca multe controverse și aproape că am putut vedea la coechipierii mei puțină emoție, pentru că este ceva atât de unic.
Dar, cu cât ne apropiam de meci, încercam să mă concentrez cât de bine puteam, dar era dificil. Era mult zgomot exterior și asta e greu de evitat”, a mai declarat atacantul cotat la 40 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com.
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