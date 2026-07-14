“Am fost în stare de şoc” Folarin Balogun a rupt tăcerea după cel mai mare scandal de la Mondial!

Atacantul lui AS Monaco şi al naţionalei Statelor Unite, Folarin Balogun (25 de ani), a oferit primele declaraţii după scandalul din timpul Campionatului Mondial, declanşat de amânarea suspendării sale pentru meciul cu Belgia.

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Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump (80 de ani) a intervenit în acest caz, iar FIFA a decis că Balogun, care era iniţial suspendat pentru partida cu Belgia, putea juca. Atacantul a fost titular, dar Statele Unite au suferit o înfrângere usturătoare, 1-4, în faţa Belgiei, care avea să fie, la rândul ei, eliminată, după 1-2 cu Spania.

Folarin Balogun, primele declaraţii după scandalul uriaş de la Mondial: “Am fost fericit să fiu din nou în echipă, dar am ştiut că asta va provoca multe controverse”

Balogun a susţinut că decizia eliminării sale în meciul câştigat de americani, 2-0, cu Bosnia-Herţegovina a fost incorectă.

„Am fost în stare de șoc. Nici măcar nu a fost o placare. Am fost total în stare de șoc, cred că mi-ați putut vedea reacția, dar a trebuit pur și simplu să accept decizia și să încerc să fiu acolo pentru echipa mea”, a declarat Folarin Balogun, citat de skysports.com.

Balogun a vorbit şi despre ce a simţit după ce suspendarea sa a fost amânată, iar el a primit drept de joc cu Belgia.