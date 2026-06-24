Draft-ul NBA 2026 e LIVE în AntenaPLAY!

Prima sesiune a draft-ului NBA din 2026 e LIVE în AntenaPLAY, în această noapte!
Draft-ul NBA e LIVE în AntenaPLAY
Ordinea alegerilor, la draft-ul NBA:
Runda 1
1.Washington Wizards (17-65)
2.Utah Jazz (22-60)
3. Memphis Grizzlies (25-57)
4. Chicago Bulls (31-51)
5. Los Angeles Clippers (via IND, 19-63)
6. Brooklyn Nets (20-62)
7. Sacramento Kings (22-60)
8. Atlanta Hawks (via NOP, 26-56)
9. Dallas Mavericks (26-56)
10. Milwaukee Bucks (32-50)
11. Golden State Warriors (37-45)
12. Oklahoma City Thunder (via LAC, 42-40)
13. Milwaukee Bucks (via MIA, 43-39)
14. Charlotte Hornets (44-38)
15. Chicago Bulls (via POR, 44-38)
16. Memphis Grizzlies (via PHX, 45-37)
17. Oklahoma City Thunder (via PHI, 45-37)
18. Charlotte Hornets (via ORL, 45-37)
19. Toronto Raptors (46-36)
20. San Antonio Spurs (via ATL, 47-35)
21. Detroit Pistons (via MIN, 48-34)
22. Philadelphia 76ers (via HOU, 49-33)
23. Atlanta Hawks (via CLE, 50-32)
24. New York Knicks (51-31)
25. Los Angeles Lakers (52-30)
26. Denver Nuggets (53-29)
27. Boston Celtics (56-26)
28. Brooklyn Nets (via DET, 56-26)
29. Cleveland Cavaliers (via SAS, 58-24)
39. Dallas Mavericks (via OKC, 68-14)
Runda 2
31. New York Knicks (WAS via OKC, HOU)
32. Memphis Grizzlies (IND via MIL)
33. Minnesota Timberwolves (via BKN)
34. Sacramento Kings
35. San Antonio Spurs (UTA via MIN)
36. LA Clippers (MEM via ATL, UTA)
37. Oklahoma City Thunder (DAL)
38. Chicago Bulls (NOP via BOS, DET, POR)
39. Houston Rockets (CHI via WAS)
40. Boston Celtics (MIL via ORL)
41. Miami Heat (GSW via CHA, NYK, OKC, ATL)
42. San Antonio Spurs (POR via NOP)
43. Brooklyn Nets (LAC via HOU)
44. San Antonio Spurs (MIA via IND)
45. Sacramento Kings (CHA via SAS, ATL, NYK)
46. Orlando Magic
47. Phoenix Suns (PHI via HOU, OKC)
48. Dallas Mavericks (PHX via WAS)
49. Denver Nuggets (ATL via BKN, GSW)
50. Toronto Raptors
51. Washington Wizards (MIN via DET, NYK)
52. LA Clippers (CLE)
53. Houston Rockets
54. Golden State Warriors (LAL via TOR, MIA, CLE)
55. New York Knicks
56. Chicago Bulls (DEN via MIN, PHX, CHA, PHX)
57. Atlanta Hawks (BOS)
58. New Orleans Pelicans (DET via NYK, BKN, PHX, ORL, LAC)
59. Minnesota Timberwolves (SAS via IND)
60. Washington Wizards (OKC via SAS, MIA)
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