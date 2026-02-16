Legendele din NBA și vedetele și-au făcut apariția la NBA All-Star Game. Cele mai importante nume din LA - Antena Sport

NBA All-Star Game 2026 nu a marcat doar un prilej pentru baschetul spectacol, ci și pentru apariția unor nume imense atât din sportul din parchet, cât și din lume per general.

Legende din liga nord-americană și-au făcut apariția la Intuit Dome, precum și simpli fani ai baschetului, așa cum este spre exemplu Barrack Obama.

Cele mai tari nume prezente la NBA All-Star Game 2026

În ceea ce privește numele imense din istoria ligii prezente la Los Angeles, printre ele se numără Magic Johnson sau James Worthy, doi jucători care au atins borne uriașe la Lakers, rivala celor de la Clippers, în casa cărora se dispută acest All-Star Game.

Lista numelor mari din NBA prezente la eveniment continuă, pentru că în California se află și Julius Erving, emblema celor de la Philadelphia 76ers și campion al ligii în 1983, dar și Oscar Robertson, legendă a lui Milwaukee Bucks și campion și el în 1971.

În plus, la eveniment au mai participat foști jucători precum Allen Iverson, Reggie Miller, Vince Carter, Tracy McGrady, Gary Payton, Carmelo Anthony, Dwayne Wade sau Mitch Richmond.