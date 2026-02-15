Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter - Juventus 3-2! Verdict categoric: "Ar trebui să ştie" - Antena Sport

Cristi Chivu a comentat cea mai controversată fază din meciul Inter – Juventus, scor 3-2. Liderul din Serie A s-a impus pe teren propriu, iar antrenorul român a obținut prima sa victorie în fața unei echipe mari de la preluarea nerazzurrilor în vară.
Partida a fost marcată de un moment petrecut pe finalul primei reprize, atunci când Juventus a rămas în 10 oameni. Kalulu a văzut al doilea galben, după ce l-a atins ușor pe Bastoni.
Cristi Chivu susţine că eliminarea lui Kalulu din Inter – Juventus a fost corectă
Au urmat un scandal uriaş în urma acestei decizii controversate, în condiţiile în care Inter s-a impus cu 3-2. La conferinţa de presă, Cristi Chivu a fost întrebat despre această fază şi a recunoscut cu atingerea este uşoară.
Cu toate acestea, el a declarat că le spune mereu jucătorilor să nu pună arbitrul în astfel de situaţii complicate şi că el nu ar fi pus mâna pe adversar, dacă ştia că are deja un cartonaş galben:
“Pentru mine este o atingere uşoară, dar este contact. Trebuie să spunem asta, trebuie să recunoaştem. Şi eu am avut parte de atingeri uşoare în Liga Campionilor şi le-am spus mereu jucătorilor că nu trebuie să pună arbitrul într-o astfel de situaţie. Jucătorul meu a simţit mâna şi a arbitrul a dat al doilea galben.Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe.
Nu pun mâna pe un adversar cu un cartonaș galben, mai ales într-o situație în care este anticipat și riscă un contraatac”, a declarat Cristi Chivu, citat de tuttomercatoweb.com.
După acest meci, liderul Inter a ajuns la 61 de puncte, fiind la 8 puncte în faţa lui AC Milan, echipă care urmează să joace pe 18 februarie pe teren propriu, cu Como. Etapa viitoare, echipa lui Cristi Chivu va juca pe terenul lui Lecce. Până atunci, pe Inter o aşteaptă o deplasare lungă, în play-off-ul pentru optimile Champions League, pe terenul lui Bodo/Glimt.
