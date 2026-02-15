Cristi Chivu nu a stat pe gânduri după controversa din Inter - Juventus 3-2! Verdict categoric: "Ar trebui să ştie" - Antena Sport

Cristi Chivu a comentat cea mai controversată fază din meciul Inter – Juventus, scor 3-2. Liderul din Serie A s-a impus pe teren propriu, iar antrenorul român a obținut prima sa victorie în fața unei echipe mari de la preluarea nerazzurrilor în vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida a fost marcată de un moment petrecut pe finalul primei reprize, atunci când Juventus a rămas în 10 oameni. Kalulu a văzut al doilea galben, după ce l-a atins ușor pe Bastoni.

Cristi Chivu susţine că eliminarea lui Kalulu din Inter – Juventus a fost corectă

Au urmat un scandal uriaş în urma acestei decizii controversate, în condiţiile în care Inter s-a impus cu 3-2. La conferinţa de presă, Cristi Chivu a fost întrebat despre această fază şi a recunoscut cu atingerea este uşoară.

Cu toate acestea, el a declarat că le spune mereu jucătorilor să nu pună arbitrul în astfel de situaţii complicate şi că el nu ar fi pus mâna pe adversar, dacă ştia că are deja un cartonaş galben:

“Pentru mine este o atingere uşoară, dar este contact. Trebuie să spunem asta, trebuie să recunoaştem. Şi eu am avut parte de atingeri uşoare în Liga Campionilor şi le-am spus mereu jucătorilor că nu trebuie să pună arbitrul într-o astfel de situaţie. Jucătorul meu a simţit mâna şi a arbitrul a dat al doilea galben.Un jucător experimentat precum Kalulu ar trebui să știe că, în anumite circumstanțe, mâinile trebuie ținute departe.