Valentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: "Nu mă mai lăsau să joc" - Antena Sport

Valentin Costache (27 de ani) a înscris golul victoriei formaţiei UTA, în minutul 90, din penalty, la ultimul său meci pentru arădeni, înainte de transferul la Noah.
Costache a plâns atât pe teren, cât şi în tribune, cu fanii. După meci, le-a transmis fanilor, colegilor săi şi antrenorilor că rămâne cu sufletul alături de UTA. Le-a urat arădenilor multă baftă în meciurile care au mai rămas de disputat în acest sezon.
Valentin Costache a plâns după un meci de rămas-bun perfect pentru el: “Nu mă mai lăsau să joc, cei de la Noah. Am ales să-mi fac treaba până la capăt”
“O încărcătură mare. Nu ştiu, emoţii foarte mari. Să zic aşa, ei nu mă mai lăsau să joc, cei de la Noah, eu am ales să joc. Am vorbit cu Mister şi am ales să joc, să-mi fac treaba până la capăt.
Nu m-am rugat decât la Dumnezeu, să se termine aşa cum s-a terminat astăzi. Cred că mi-am făcut treaba până la capăt, am dat tot ce am putut, până la ultima picătură pentru acest club, aceşti suporteri, aceşti oameni.
Sunt fericit şi le urez baftă în continuare.
(n.r: Foarte mult curaj ai avut să baţi penalty-ul ăla, mai ales că lumea ştia că o să pleci. Te-ai gândit la ce se întâmplă dacă ratezi şi apoi pleci?) Sincer, nu am avut acest gând, că ratez. Chiar nu m-am gândit o secundă. Mă gândeam că o să fie totul bine şi o să mă bucur cu echipa şi cu suporterii.
(n.r: Cum ai descrie perioada petrecută aici, la Arad? Şi un mesaj pentru suporteri) O perioadă frumoasă, specială. Aradul e special, întotdeauna o să spun asta. Cu bune, cu rele, cu urcuşuri, cu coborâşuri, ca în viaţa oricărui fotbalist. Per total, eu zic că am avut o perioadă foarte-foarte bună aici. Le mulţumesc suporterilor. M-au susţinut foarte mult. Antrenorilor, tuturor, colegilor, pentru că fără ei nu eram aici.
(n.r: Apropo de calcule, rămâneţi în cursă pentru play-off. Rămân, de fapt, e ciudat, nu?) Foarte ciudat. Acum e un meci foarte greu, o deplasare foarte grea, cu Oţelul. Le urez multă baftă, rămân cu inima alături de ei, o să urmăresc meciurile şi eu zic că pot să scoată maximum din aceste meciuri şi pot să facă o surpriză foarte frumoasă”, a declarat Valentin Costache, pentru primasport.ro, după UTA – Botoşani 2-1, ultimul său meci în tricoul arădenilor.
UTA – Botoşani 2-1
Echipa UTA Arad a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea FC Botoşani, în etapa a 27-a din Liga 1.
Gazdele au deschis scorul în minutul 22, când Mark Ţuţu a centrat de pe dreapta şi Pospelov a înscris dn careul mic. După şapte minute Vali Costache şi Hakim Abdallah nu au ajuns la centrarea lui Alin Roman, în faţa porţii adverse. Abdallah a înscris în primul minut al prelungirilor, dar golul a fost anulat pentru ofsaid şi la pauză UTA – FC Botoşani s-a intrat cu 1-0.
Anestis a fost eroul oaspeţilor, apărând incredibil o triplă ocazie a arădenilor, în minutul 50, când, pe rând, Tzionis, Abdallah şi Costache, nu l-au putut învinge. Elevii lui Grozavu au egalat în minutul 77, prin Cîmpanu, dar arădenii au marcat golul victoriei în minutul 90, din penalti, Vali Costache transformând cu siguranţă şi despărţindu-se de UTA cu gol marcat. Arbitrul Găman a acordat penalti la ultima fază, pentru FC Botoşani, dar, după verificarea VAR, a anulat decizia şi UTA Arad – FC Botoşani s-a terminat 2-1. Moldovenii sunt pe locul 6, cu 42 de puncte, iar UTA e pe 8, cu 41 de puncte.
