Valentin Costache, în lacrimi după ce a marcat în ultimul lui meci pentru UTA: "Nu mă mai lăsau să joc" - Antena Sport

Valentin Costache (27 de ani) a înscris golul victoriei formaţiei UTA, în minutul 90, din penalty, la ultimul său meci pentru arădeni, înainte de transferul la Noah.

Costache a plâns atât pe teren, cât şi în tribune, cu fanii. După meci, le-a transmis fanilor, colegilor săi şi antrenorilor că rămâne cu sufletul alături de UTA. Le-a urat arădenilor multă baftă în meciurile care au mai rămas de disputat în acest sezon.

Valentin Costache a plâns după un meci de rămas-bun perfect pentru el: “Nu mă mai lăsau să joc, cei de la Noah. Am ales să-mi fac treaba până la capăt”

“O încărcătură mare. Nu ştiu, emoţii foarte mari. Să zic aşa, ei nu mă mai lăsau să joc, cei de la Noah, eu am ales să joc. Am vorbit cu Mister şi am ales să joc, să-mi fac treaba până la capăt.

Nu m-am rugat decât la Dumnezeu, să se termine aşa cum s-a terminat astăzi. Cred că mi-am făcut treaba până la capăt, am dat tot ce am putut, până la ultima picătură pentru acest club, aceşti suporteri, aceşti oameni.

Sunt fericit şi le urez baftă în continuare.