NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles - Antena Sport

NBA urmează să deschidă în curând “porțile” celebrului All-Star Weekend, iar capul de afiș este ca în fiecare an All-Star Game, care ajunge la ediția cu numărul 75. Cei mai buni jucători din liga nord-americană se vor reuni în noaptea de duminică spre luni într-un nou format care cu siguranță a împărțit fanii în două, organizatorii eliminând concepte de “Vest VS Est” sau “All-Star Draft”.
NBA All-Star Game este pe cale să își consume un nou episod în acest weekend, iar Antena Sport îți oferă cele mai importante detalii înainte de evenimentul din Los Angeles. NBA All-Star Game 2026 va fi transmis în exclusivitate pe AntenaPLAY în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00:00, iar cele mai tari momente vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY)
Meciul se va disputa în California, Los Angeles, în arena Intuit Dome, “casa” celor de la Los Angeles Clippers inaugurată în august 2024 ca urmare a unui proiect de 2 miliarde de euro.
În ceea ce privește formatul, organizatorii s-au dovedit a fi din nou inventivi și au împărțit jucătorii aleși pentru All-Star Game în trei echipe diferite. Prima, USA All-Stars este formată din baschetbaliști din Statele Unite ale Americii care au o vârstă fragedă, dar deja au demonstrat că pot fi jucători de top.
Cea de-a doua, USA Stripes, e formată din jucători care deja s-au consacrat și au o vârstă puțin mai înaintată sau chiar veterani. A treia echipă, Team World, e alcătuită din baschetbaliști internaționali care nu sunt din Statele Unite ale Americii sau au origini în alte țări.
Cum va funcționa All-Star Game 2026? Întregul meci va fi împărțit în patru sferturi, iar fiecare echipă va fi nevoită să joace una cu alta, după cum urmează:
Primul sfert: World Team – USA Stars
Sfertul doi: Echipa câștigătoarea din sfertul 1 – USA Stripes
Sfertul trei: Echipa pierzătoare din sfertul 1 – USA Stripes
Sfertul patru: All-Star Championship* (cele mai bune două echipe din cele trei sferturi precedente)
*Dacă toate echipele au bilanț de o victorie și un eșec, atunci se va lua în calcul coșaverajul.
Componența echipelor
Șase jucători noi își fac debutul în NBA All-Star Game, trei din Est și trei din Vest, după cum urmează: Deni Avdija, Jalen Duren, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Jamal Murray și Normal Powell. În ceea ce privește absențele, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander și Giannis Antetokounmpo nu vor fi prezenți, ei fiind înlocuiți de Alperen Sengun, Brandon Ingram și De’Aaron Fox.
Cu toate acestea, spectacolul nu va lipsi, deoarece pe teren vor fi jucători precum LeBron James, Luka Doncic, Kevin Durant, Anthony Edwards, Nikola Jokic sau Victor Wembanyama.
- Lotul USA Stars: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey.
Antrenor: J.B. Bickerstaff (Detroit Pistons)
- Lotul USA Stripes: Jaylen Brown, Jalen Johnson, Kevin Durant, De’Aaron Fox, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell.
Antrenor: Mitch Johnson (San Antonio Spurs)
- Lotul World Team: Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Normal Powell, Alperen Sengun, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama
Antrenor: Darko Rajakovic (Toronto Raptors)
Înainte de meci, se vor intona imnurile naționale ale Canadei și Statelor Unite ale Americii, Sarah McLachlan fiind desemnată pentru primul menționat, iar Brandy pentru cel de-al doilea.
