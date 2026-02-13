NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY). Toate detaliile despre ediția 75 de la Los Angeles - Antena Sport

NBA urmează să deschidă în curând “porțile” celebrului All-Star Weekend, iar capul de afiș este ca în fiecare an All-Star Game, care ajunge la ediția cu numărul 75. Cei mai buni jucători din liga nord-americană se vor reuni în noaptea de duminică spre luni într-un nou format care cu siguranță a împărțit fanii în două, organizatorii eliminând concepte de “Vest VS Est” sau “All-Star Draft”.

NBA All-Star Game este pe cale să își consume un nou episod în acest weekend, iar Antena Sport îți oferă cele mai importante detalii înainte de evenimentul din Los Angeles. NBA All-Star Game 2026 va fi transmis în exclusivitate pe AntenaPLAY în noaptea de duminică spre luni, de la ora 00:00, iar cele mai tari momente vor putea fi urmărite în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

NBA All-Star Game 2026 LIVE VIDEO (luni, 00:00, AntenaPLAY)

Meciul se va disputa în California, Los Angeles, în arena Intuit Dome, “casa” celor de la Los Angeles Clippers inaugurată în august 2024 ca urmare a unui proiect de 2 miliarde de euro.

În ceea ce privește formatul, organizatorii s-au dovedit a fi din nou inventivi și au împărțit jucătorii aleși pentru All-Star Game în trei echipe diferite. Prima, USA All-Stars este formată din baschetbaliști din Statele Unite ale Americii care au o vârstă fragedă, dar deja au demonstrat că pot fi jucători de top.

Cea de-a doua, USA Stripes, e formată din jucători care deja s-au consacrat și au o vârstă puțin mai înaintată sau chiar veterani. A treia echipă, Team World, e alcătuită din baschetbaliști internaționali care nu sunt din Statele Unite ale Americii sau au origini în alte țări.