Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter - Juventus 3-2: "A greşit! Poate îşi va da seama" - Antena Sport

Alex Masgras Publicat: 15 februarie 2026, 9:14

Comentarii
Alessandro Del Piero l-a criticat pe Cristi Chivu, după Inter – Juventus 3-2: A greşit! Poate îşi va da seama

Alessandro Del Piero şi Cristi Chivu / Colaj Antena Sport şi Profimedia

Alessandro Del Piero a fost dezamăgit de Cristi Chivu, după victoria obţinută de Inter în faţa lui Juventus, scor 3-2. Echipa antrenorului român a obţinut o victorie mare în Serie A, dar meciul a fost marcat de o controversă uriaşă. Pe finalul primei reprize, Kalulu a văzut al doilea cartonaş galben, după ce l-a atins uşor pe Bastoni.

La conferinţa de presă, Cristi Chivu a spus că decizia arbitrului este corectă şi că un jucător cu experienţa lui Kalulu ar trebui să ştie că trebuie să îşi ţină mâinile departe de adversari, mai ales că avea deja cartonaş galben.

Alessandro Del Piero, dezamăgit de Cristi Chivu: “Face o treabă excelentă, dar a greşit”

Comentariile românului nu au fost primite bine de Alessandro Del Piero, fostul mare jucător al lui Juventus, care s-a declarat dezamăgit de reacţia lui Chivu şi care speră că antrenorul lui Inter îşi va da seama peste câteva zile că a greşit.

“Despre eliminare? Nici măcar nu a fost fault. Arbitrul ar fi trebuit să ezite puțin mai mult înainte de a acorda cartonașul galben. Prin astfel de decizii nu faci decât să încingi spiritele pe teren, trebuie să evaluezi corect situația.

Dimarco? Ce picior are băiatul ăsta… Chivu face o treabă excelentă, dar a greșit comentând acel episod. Inter nu are nevoie de așa ceva, mă așteptam la o altă reacție. Când ești puternic, vrei să câștigi pe merit.

Când ai parte de un episod evident în favoarea ta, nu ești mulțumit. Poate peste câteva zile își va da seama de asta”, a declarat Alessandro Del Piero, potrivit fcinter1908.it.

După acest meci, liderul Inter a ajuns la 61 de puncte, fiind la 8 puncte în faţa lui AC Milan, echipă care urmează să joace pe 18 februarie pe teren propriu, cu Como. Etapa viitoare, echipa lui Cristi Chivu va juca pe terenul lui Lecce. Până atunci, pe Inter o aşteaptă o deplasare lungă, în play-off-ul pentru optimile Champions League, pe terenul lui Bodo/Glimt.

