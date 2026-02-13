Santa Clara - Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana - Antena Sport

Meciul Santa Clara – Benfica e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.
Cu o victorie, echipa lui Jose Mourinho ar egala la puncte campioana Sporting, care se află pe locul 2 în Liga Portugal. Lider e FC Porto, cu 56 de puncte, cu 4 peste Sporting şi 7 peste Benfica.
Santa Clara – Benfica 0-1 LIVE VIDEO
Min. 16: Santa Clara – Benfica 0-1! Pavlidis a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă
Min. 1: A început meciul!
Echipele de start:
Santa Clara (4-3-3): Batista – Soares, Venancio, Lima, Victor – Lobo Araujo, Klismahn, Ferreira – Lopes, Paciencia, Silva Antrenor: Petit
Benfica (4-2-3-1): Trubin – Dahl, Otamendi, Silva, Araujo – Leandro Barreiro, Barrenechea – Schjelderup, Rafa, Prestianni – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho
Programul etapei din Liga Portugal
Vineri
Santa Clara – Benfica 20:30
Tondela – Alverca 22:45
Sâmbătă
Casa Pia – Arouca 17:30
Vitoria Guimaraes – Estrela Amadora 20:00
Gil Vicente – Braga 22:30
Duminică
Nacional – Porto 17:30
AVS – Estoril 20:00
Sporting – Famalicao 22:30
Luni
Rio Ave – Moreirense 22:15
- FIFA, gata să înceapă o anchetă în Portugalia! Sporting Lisabona lansează acuzații grave după jocul cu Porto
- Porto – Sporting 1-1, după un derby “nebun”! Luis Suarez a egalat în minutul 90+10, după ce a ratat un penalty
- Antoine Baroan, accidentare horror la debutul la noua echipă. Atacantul împrumutat de Rapid și-a rupt piciorul
- Rezultat șocant în Liga Portugal. Porto, învinsă în premieră în campionat de echipa de pe locul 16
- OFICIAL | Antoine Baroan a fost împrumutat de Rapid: “Vă mulţumesc tuturor”