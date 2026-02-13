Santa Clara - Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana - Antena Sport

Jose Mourinho, la un meci al Benficăi / Profimedia Images

Meciul Santa Clara – Benfica e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o victorie, echipa lui Jose Mourinho ar egala la puncte campioana Sporting, care se află pe locul 2 în Liga Portugal. Lider e FC Porto, cu 56 de puncte, cu 4 peste Sporting şi 7 peste Benfica.

Santa Clara – Benfica 0-1 LIVE VIDEO

Min. 16: Santa Clara – Benfica 0-1! Pavlidis a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start: