Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Santa Clara - Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga Portugal | Santa Clara – Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana
LIVE VIDEO

Santa Clara – Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana

Bogdan Stănescu Publicat: 13 februarie 2026, 20:45

Comentarii
Santa Clara – Benfica 0-1. Echipa lui Jose Mourinho vrea să egaleze campioana

Jose Mourinho, la un meci al Benficăi / Profimedia Images

Meciul Santa Clara – Benfica e în direct în AntenaPLAY vineri, de la ora 20:30. Partida poate fi urmărită în format LIVE VIDEO pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cu o victorie, echipa lui Jose Mourinho ar egala la puncte campioana Sporting, care se află pe locul 2 în Liga Portugal. Lider e FC Porto, cu 56 de puncte, cu 4 peste Sporting şi 7 peste Benfica.

Santa Clara – Benfica 0-1 LIVE VIDEO

Min. 16: Santa Clara – Benfica 0-1! Pavlidis a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare de pe partea dreaptă

Min. 1: A început meciul!

Echipele de start:

Reclamă
Reclamă

Santa Clara (4-3-3): Batista – Soares, Venancio, Lima, Victor – Lobo Araujo, Klismahn, Ferreira – Lopes, Paciencia, Silva Antrenor: Petit

Benfica (4-2-3-1): Trubin – Dahl, Otamendi, Silva, Araujo – Leandro Barreiro, Barrenechea – Schjelderup, Rafa, Prestianni – Pavlidis Antrenor: Jose Mourinho

Programul etapei din Liga Portugal

Vineri

Ce este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boliCe este recesiunea tehnică, în care a intrat România. Iancu Guda: Ne vindecăm de nişte boli
Reclamă

Santa Clara – Benfica 20:30

Tondela – Alverca 22:45

Sâmbătă

Casa Pia – Arouca 17:30

Vitoria Guimaraes – Estrela Amadora 20:00

Gil Vicente – Braga 22:30

Duminică

Nacional – Porto 17:30

AVS – Estoril 20:00

Sporting – Famalicao 22:30

Luni

Rio Ave – Moreirense 22:15

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa B4 a Nations League, din care mai fac parte Polonia, Bosnia şi Suedia?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Observator
Imagini surprinse de martorii tragediei din Crângaşi: "Eram în dormitor când s-a auzit o mare bubuitură"
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
Fanatik.ro
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns tanti Zamfira să fie dată în urmărire
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Un campion la maraton e gata de cursa vieţii
20:43
VideoJurnal Antena Sport | Eliminat din Cupă, Gâlcă are misiunea de a aduce titlul în Giuleşti
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Oltenii s-au enervat când au aflat cine va fi arbitru la derby-ul cu FCSB
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Următoarea săptămână e decisivă la naţională. Burleanu aşteaptă răspunsul lui Lucescu
20:28
Andrea Mandorlini semnează! Echipa pe care o va antrena, la 4 luni după ce a fost demis de CFR Cluj
20:12
Mihai Stoica nu a trecut peste faza controversată din Craiova – FCSB! Răspuns tăios pentru Cristi Balaj
Vezi toate știrile
1 Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2 2 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după eliminarea FCSB-ului din Cupă: “Nu mai e fotbalist” 3 Adrian Porumboiu, verdict categoric despre faza care l-a scos din sărite pe Gigi Becali: “Decizia e una foarte clară” 4 Alimentul la care Gigi Becali a renunțat definitiv: “Sunt ca la 20 de ani”. Şi Gică Hagi l-a tăiat de pe listă 5 Gigi Becali a răbufnit după Universitatea Craiova – FCSB 2-2! Nu acceptă eliminarea din Cupă: “Ne-am calificat! 2-1 terminat” 6 Universitatea Craiova – FCSB 2-2. Roş-albaştrii, eliminaţi din Cupa României. Cine s-a calificat din Grupa B
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt
Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile”